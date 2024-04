Promocja na popularne laptopy Huawei

HUAWEI MateBook D 16 2024 łączy w sobie cechy różnych kategorii przenośnych komputerów: wysoką wydajność, duży ekran, metalową obudowę i mobilność. Wyposażono go w 16calowy wyświetlacz o proporcjach 16:10 oraz klawiaturę z blokiem numerycznym, co ułatwia pracę z dokumentami. Co ważne, różne wersje laptopa oparte są na wysoce wydajnych procesorach Intel® Core™ z serii H i zasilają je pojemne baterie. Dodając do tego mocną antenę WiFi o zasięgu do 270 metrów i niską wagę (zaledwie ok. 1,7 kg) okazuje się, że HUAWEI MateBook D 16 2024 zapewnia jeszcze większą efektywność i komfort pracy zdalnej.

Niższe ceny HUAWEI MateBook D 16 2024 i HUAWEI MateBook 14 2022

HUAWEI MateBook D 16 2024 (i5-12450H/16GB/512GB SSD) w cenie 2999 zł, czyli o 200 zł taniej niż najniższa cena z ostatnich 30 dni (3199zł). Do tego sklep huawei.pl dorzuca trzeci rok gwarancji w prezencie;

HUAWEI MateBook D 16 2024 (i5-12450H/16GB/1TB SSD) do nabycia za 3199 zł, czyli aż o 300 zł taniej niż najniższa cena z ostatnich 30 dni (3499 zł). Oprócz tego trzeci rok gwarancji w prezencie i pakiet Microsoft 365 Family na 12 miesięcy darmo;

HUAWEI MateBook D 16 2024 (i9-13900H/16GB/1TB SSD) w cenie 4999 zł (najniższa cena z ostatnich 30 dni). W przypadku tego urządzenia producent również oferuje trzeci rok gwarancji w prezencie i pakiet Microsoft 365 Family na 12 miesięcy za darmo;

HUAWEI MateBook 14 2022 (i5-1240P/16GB/512GB SSD) w cenie 3499 zł, taniej o 100 zł niż najniższa cena z ostatnich 30 dni (3599 zł), a do tego trzeci rok gwarancji i etui w prezencie.