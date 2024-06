Fałszywe oferty pracy w internecie. Oszuści w ten sposób chcą wyczyścic ci konto!

Zapłać, zanim otrzymasz „zapłatę”

„Oszuści projektują fałszywą pracę tak, aby miała mylącą strukturę wynagrodzeń, która wymaga od ofiar dokonywania płatności w kryptowalutach, aby zarobić więcej pieniędzy lub „odblokować” pracę, a płatności trafiają bezpośrednio do oszusta” – twierdzi biuro FBI. Ofiary są kierowane do fałszywego interfejsu wyświetlającego fałszywe zarobki, z których żadnego nie można wypłacić.

Zawiadomienie FBI zawiera listę „sygnałów ostrzegawczych”, na które internauci powinni uważać, aby nie wpaść w pułapkę. Pierwszą rzeczą, na którą należy zwrócić uwagę, są wskazówki dotyczące płatności kryptowalutami dla rzekomego nowego pracodawcy w ramach pracy.

W zawiadomieniu nie zawarto przykładów ani szczegółów tej metody, ale powszechnie wiadomo, że wiele oszustw, szczególnie tych polegających na inwestycjach, wykorzystuje tę technikę, obiecując jednocześnie duże zyski. W rzeczywistości obiecane zwroty są fikcyjne, a oszust zawsze zatrzymuje pieniądze ofiary.

Drugą czerwoną flagą, na którą warto zwrócić uwagę, jest opis stanowiska, w którym używa się terminu „optymalizacja” i obejmuje stosunkowo proste zadania. Trzecią, jak twierdzi FBI, jest sytuacja, w której pracodawca nie wymaga żadnych referencji w procesie rekrutacji.

W zawiadomieniu FBI nalega, aby internauci zachowywali ostrożność w stosunku do niechcianych ofert pracy i unikali klikania łączy, pobierania plików lub otwierania załączników w tych wiadomościach. Agencja radzi również ludziom, aby powstrzymywali się od płacenia za usługi, które mają na celu odzyskanie utraconych środków w kryptowalutach, oraz aby powstrzymywali się od wysyłania informacji finansowych lub osobistych osobom składającym niezamówione oferty pracy.

Oszustwa związane w sieci są coraz popularniejsze

W 2023 r. Amerykanie stracili ponad miliard dolarów na skutek oszustów podszywających się pod firmy lub agencje rządowe, jak podała FTC w tegorocznym raporcie.

Według raportu oceny cyberbezpieczeństwa konsumentów Bitdefender 2024 niewiele osób uważa się za rzeczywisty cel cyberprzestępców. Natomiast ci, którzy twierdzą, że potrafią rozpoznać oszustwo, częściej go doświadczyli (29%) niż ci, którzy nie zawsze (24%) lub nigdy (16%) nie rozpoznawali oszustwa – co wskazuje, że osoby, które nie potrafią rozpoznać oszustwa, mogły być ofiarami nieświadomie.

„Pomimo tego, że oszustwa internetowe stają się coraz bardziej popularne, to konsumenci nadal nie stosują się do zalecanych praktyk w zakresie cyberbezpiczeństwa. Pamiętajmy o tym, aby chronić nasze urządzenia za pomocą skutecznego systemu antywirusowego oraz żeby stosować się do podstawowych zasad cyberhigeny takich jak: korzystanie z unikalnych i silnych haseł, unikanie korzystania z nielegalnego oprogramowania, klikania w podejrzane linki oraz pobierania i uruchamiania niebezpiecznych załączników” – mówi Arkadiusz Kraszewski z firmy Marken Systemy Antywirusowe, polskiego dystrybutora oprogramowania Bitdefender.

