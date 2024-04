Futurist of The Year 2024. Trzydniowe święto nauki

Kongres Futurist of The Year 2024 to trwające trzy dni święto nauki. Największy w Europie Środkowej kongres naukowy skupiony na przyszłości. Prelegentami kongresu byli wybitni naukowcy, futurolodzy i eksperci z najlepszych ośrodków naukowych i badawczych na świecie. Kongres zainaugurował wykład laureata Nagrody Nobla w dziedzinie fizyki, prof. Didiera Queloza z Uniwersytety Cambridge pod tytułem „Rewolucja egzoplanet śladami Kopernika”.Pierwszego dnia kongresu tematyka dnia dotyczyła przyszłości technologii, drugiego – finansów, a trzeciego – edukacji i nauki. Kongres FOTY2024 w liczbach:

29 prelegentów: grupa światowej klasy naukowców, którzy razem opublikowali ponad 1500 artykułów naukowych i książek oraz zdobyli ponad 100 międzynarodowych nagród.

Ponad 600 uczestników na miejscu.

Ponad 25 godzin transmisji na żywo i kilkanaście tysięcy obserwujących online.

100 godzin rozmów, paneli i dyskusji.

45 różnych sesji tematycznych.

15 paneli dyskusyjnych skupiających się na najbardziej aktualnych i palących kwestiach, z udziałem ekspertów o międzynarodowej renomie.

10 wykładów specjalnych dla studentów i doktorantów SGMK – prowadzonych przez naukowców, futurologów i specjalistów z najważniejszych ośrodków naukowych świata.

5 kluczowych warsztatów: prowadzonych przez uznanych liderów myśli, które pozwoliły uczestnikom zgłębić specyficzne zagadnienia i umiejętności.

– Znakomite przyjęcie kongresu przez uczestników i prelegentów przekroczyło nasze najśmielsze oczekiwania – mówi dr Piotr Turek, Rektor Szkoły Głównej Mikołaja Kopernika. – Wartość edukacyjna zgromadzonych materiałów filmowych jest imponująca, a wyrażona przez prelegentów ochota do dalszej współpracy i prowadzenia wykładów dla naszych studentów otwiera nowe horyzonty dla polskiej edukacji, tworząc niezwykłe możliwości rozwoju i networkingu. Centralną ideą naszej uczelni od początku było zapewnienie, aby studenci w Polsce mieli bezpośredni dostęp do wiedzy oferowanej przez profesorów z najbardziej renomowanych uniwersytetów świata. Dążymy do tego, by wybitni naukowcy przyjeżdżali do nas, eliminując potrzebę wyjazdów naszych studentów za granicę w poszukiwaniu jakości edukacji, a ten kongres okazał się świetnym środkiem do osiągnięcia tego celu – dodaje.

