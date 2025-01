Garmin zaprezentował Instinct 3. Wytrzymałe smartwatche z wyświetlaczem AMOLED

Garmin Instinct 3 - najnowsza odsłona serii wytrzymałych smartwatchy

Teraz to dwie wersje z zachwycającym wyświetlaczem AMOLED lub z soczewką solarną, która zapewnia jeszcze dłuższy czas pracy baterii. Stworzona z myślą o miłośnikach przygód konstrukcja Garmin Instinct 3 została dodatkowo wzmocniona metalowymi elementami, a urządzenia wyposażone zostały również w latarkę. Niesamowity czas pracy baterii pozwala na jeszcze więcej aktywności. Modele z wyświetlaczem AMOLED działają do 24 dni w trybie smartwatcha na jednym ładowaniu, a wersje z ładowaniem słonecznym mogą zapewnić nawet nieograniczony czas pracy baterii.

- Modne, limitowane wersje kolorystyczne i wytrzymała konstrukcja sprawiają, że Instinct 3 to wyjątkowy zegarek, który możesz nosić gdziekolwiek i kiedykolwiek. Dzięki wygodnym funkcjom smart, popularnym aplikacjom sportowym oraz całodobowemu monitorowaniu zdrowia i kondycji, najnowsza seria ma wszystko, by pomóc Ci podążać za swoimi pasjami – niezależnie, jakie one są - mówi Dan Bartel, wiceprezes Garmin ds. globalnej sprzedaży konsumenckiej

Wytrzymałe i odważne

Seria Instinct 3 została stworzona z myślą o maksymalnej trwałości: ma bezel wzmocniony metalowymi elementami, obudowę z polimeru wzmocnionego włóknami oraz odporne na zarysowania szkło. Nowa linia spełnia również standardy MIL-STD 810 w zakresie odporności termicznej i wstrząsów oraz ma klasę wodoszczelności do 100 metrów. Dodatkowo, wszystkie modele Instinct 3 są mają wbudowaną latarkę z kilkoma poziomami intensywności świecenia, opcją światła czerwonego i trybem stroboskopowym. Zarówno wersje AMOLED, jak i solarne są dostępne w dwóch rozmiarach – 45 mm i 50 mm – oraz w klasycznych kolorach: czarnym, czarnym/charcoal a także w odważnych, jasnych barwach, takich jak neotropic i neotropic/twilight, będących częścią nowej, limitowanej kolekcji Tropical Pulse.

Funkcje warte uwagi w serii Instinct 3

Zwiększona wydajność ładowania solarnego: Większy i bardziej wydajny panel solarny jeszcze lepiej wykorzystuje energię słoneczną. W porównaniu do Instinct 2 Solar, nowy model Instinct 3 Solar 50 mm działa do pięciu razu dłużej w trybie GPS przy ładowaniu solarnym.

Całodobowe monitorowanie zdrowia i kondycji: rejestruje liczbę kroków, tętno, zaawansowaną analizę jakość snu, saturację krwi (Pulse Ox), status zmienności rytmu serca (HRV) i wiele więcej. Dodatkowo funkcje monitorowania zdrowia kobiet umożliwiają monitorowanie cyklu menstruacyjnego i ciąży, a także dostarczają informacji o ćwiczeniach i odżywianiu.

Raport poranny: codziennie rano na tarczy zegarka pojawia się spersonalizowany raport dotyczący oceny jakości snu z poprzedniej nocy, zaplanowanych w kalendarzu wydarzeń oraz statusu HRV.

Funkcje smart: zegarek wyświetla na tarczy maile, wiadomości tekstowe i alerty po sparowaniu z kompatybilnym smartfonem Apple® lub Android™.

Aplikacja Garmin Messenger™: możliwość wysyłania dwukierunkowych wiadomości tekstowych bezpośrednio z poziomu zegarka (wymaga połączenia z urządzeniem z technologią inReach z aktywną subskrypcją satelitarną).

Garmin Pay™: Płatności zbliżeniowe dostępne w wybranych bankach partnerskich.

Wielopasmowy GPS z technologią SatIQ™: wyjątkowa dokładność pozycjonowania przy jednoczesnej optymalizacji czasu pracy baterii.

Garmin Share: szybkie i łatwe przesyłanie waypointów, tras i treningów na inne kompatybilne smartwatche Garmin i komputery rowerowe Edge®.

Aplikacje sportowe, takie jak wędrówki, bieganie, jazda na rowerze, golf, wędkarstwo, narciarstwo i wiele innych, czynią z Instinct 3 idealnego towarzysza do aktywności na świeżym powietrzu. Podczas wypraw w nowym terenie, funkcja TracBack® pomaga wyznaczyć trasę powrotną do punktu początkowego oraz wskazuje punkty orientacyjne w odniesieniu do bieżącej lokalizacji. Wbudowany wysokościomierz, barometr i 3-osiowy kompas elektroniczny ułatwiają nawigację. Po połączeniu zegarka z serii Instinct 3 z aplikacją Garmin Explore™, można korzystać ze szczegółowych map, tworzyć punkty orientacyjne, planować trasy i wycieczki tak, aby wykorzystać je jak najlepiej.

Trenuj z Garmin Coach

Oprócz wbudowanych aplikacji sportowych dla miłośników przygód na świeżym powietrzu, seria Instinct 3 ma wiele dodatkowych profili do aktywności takich jak HIIT, trening cardio, bieganie na hali i na stadionie lekkoatletycznym, pickleball, koszykówka i wiele innych. Adaptacyjne plany treningowe Garmin Coach do biegania i jazdy na rowerze umożliwiają przygotowanie się do zaplanowanego startu, osiągnięcia celu treningowego lub ogólną poprawę kondycji. Po każdej zrealizowanej jednostce plany treningowe dostosowują się do aktualnego poziomu wytrenowania i regeneracji, a plan na następne 7 dni można sprawdzić w dedykowanym widżecie. W aplikacji Garmin Connect™ można także zaplanować własne treningi lub zaprogramować je na bazie ponad 1,600 ćwiczeń, a następnie wysłać je bezpośrednio na zegarek. Aby zredukować zmęczenie i zapobiegać ryzyku przetrenowania, warto sprawdzać zarejestrowane minuty intensywnej aktywności, wartości pułapu tlenowego i czasu regeneracji oraz stosować wskazówki wyświetlane przez zegarek.

Bądź na bieżąco z assistance oraz LiveTrack

Po sparowaniu z kompatybilnym smartfonem można sprawdzać powiadomienia z telefonu na zegarku i trenować z większym spokojem ducha dzięki funkcjom bezpieczeństwa i śledzenia, takim jak wykrywanie incydentów, assistance oraz LiveTrack. Instinct 3 w wersji AMOLED dostępny będzie w sugerowanej cenie detalicznej od 1939 zł, a wersje z ładowaniem solarnym w cenie od 1719 zł. Smartwatche zostały zaprezentowane na CES 2025, a sprzedaż na stronie garmin.com rozpocznie się po 10.01.2025 roku.