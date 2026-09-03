Polska i Czechy łączą siły. Co to oznacza dla gigafabryki AI?

To już oficjalne. Podczas szczytu CEE AI Summit w Pradze Polska i Czechy podpisały memorandum, które otwiera drogę do wspólnego rozwoju jednej z najważniejszych technologii przyszłości. Dokument parafowany przez przedstawicieli obu rządów, w tym wiceministra cyfryzacji Dariusza Standerskiego, to na razie nie umowa na budowę, ale coś równie ważnego: polityczna deklaracja i plan działania.

Porozumienie zakłada trzy możliwe scenariusze, w zależności od tego, jak potoczą się dalsze rozmowy i europejski przetarg:

Scenariusz 1 : Powstanie jednego, wspólnego polsko-czeskiego projektu gigafabryki.

: Powstanie jednego, wspólnego polsko-czeskiego projektu gigafabryki. Scenariusz 2 : Budowa dwóch oddzielnych, ale ściśle współpracujących ze sobą fabryk – jednej w Polsce, drugiej w Czechach.

: Budowa dwóch oddzielnych, ale ściśle współpracujących ze sobą fabryk – jednej w Polsce, drugiej w Czechach. Scenariusz 3: Udział obu państw w innym, większym konsorcjum europejskim.

Podpisane w Pradze memorandum to fundament pod przyszłą współpracę polsko-czeską i jasny sygnał, że budowa gigafabryki AI w naszym regionie wchodzi w decydującą fazę. Umowa zakłada też konkretne działania, takie jak wspólne konsultacje na forum Unii Europejskiej, podział mocy obliczeniowych przyszłej fabryki czy skoordynowane starania o finansowanie z programów EuroHPC i InvestAI.

Jaki jest plan rządu na gigafabrykę AI? To najlepszy scenariusz dla Polski

Chociaż porozumienie z Czechami zakłada kilka możliwości, rząd Donalda Tuska ma już swojego faworyta. Wiceminister cyfryzacji Dariusz Standerski w rozmowie z PAP nie ukrywa, który scenariusz jest dla Polski najbardziej pożądany. Chodzi o stworzenie dwóch oddzielnych, ale ściśle współpracujących ze sobą ośrodków.

Najlepszym scenariuszem będzie powstanie dwóch części gigafabryki AI - w Polsce i w Czechach. Oba rządy uważają ten scenariusz za najlepszy i rekomendują firmom, żeby również w tym kierunku szły – powiedział Standerski.

Taki model oznacza, że zamiast jednej, potężnej inwestycji w jednym kraju, powstałyby dwa centra mocy obliczeniowej – jedno u nas, drugie u naszych południowych sąsiadów. Działałyby w synergii, dzieląc się zadaniami i wzajemnie uzupełniając.

Co więcej, współpraca polsko-czeska to ma być tylko początek budowania silnej koalicji w regionie. Jak podkreśla Dariusz Standerski, Polska prowadzi zaawansowane rozmowy także z innymi partnerami.

Polsko-czeskie porozumienie to tylko część naszej ofensywy dyplomatycznej w tym zakresie, bo współpracujemy również w zakresie gigafabryki z Węgrami, Słowacją, Chorwacją i Litwą – dodał.

W przypadku budowy gigafabryki AI w Polsce, kraje takie jak Węgry, Słowacja, Chorwacja i Litwa będą partycypować w jej mocach obliczeniowych. To nie tylko deklaracje – te państwa już teraz inwestują w polski projekt, zapewniając sobie w ten sposób przyszły dostęp do technologii, która powstanie w naszym kraju.

Kto zbuduje gigafabrykę AI w Polsce? Rusza wyścig konsorcjów

Polityczne fundamenty są już położone, ale kluczowe pytanie brzmi: kto fizycznie zrealizuje tę wartą miliardy inwestycję? Na to pytanie częściowo odpowiedział wiceminister Dariusz Standerski, ujawniając, że gra o kontrakt toczyć się będzie na polskim podwórku. Z jego informacji wynika, że do przetargu szykują się nie jedna, a trzy grupy biznesowe.

Słyszałem, że w Polsce powstają trzy konsorcja, które będą się starać o budowę gigafabryki, więc niech wygra lepszy - powiedział Standerski.

To bardzo ważna informacja. Oznacza, że rząd nie wskazuje jednego faworyta, ale stawia na otwartą rywalizację. Wyścig o to, kto zbuduje gigafabrykę AI w Polsce, oficjalnie się rozpoczął, a w szranki mają stanąć trzy duże, krajowe konsorcja. Choć na tym etapie nazwy firm i skład tych grup pozostają tajemnicą, słowa wiceministra jasno pokazują, że polski biznes ma i potencjał, i apetyt na realizację tak zaawansowanego technologicznie projektu.

Podpisanie memorandum z Czechami i informacje o krajowej konkurencji to dowód na to, że Polska poważnie podchodzi do wyścigu o dominację w dziedzinie sztucznej inteligencji w Europie Środkowej. Teraz wszystko w rękach firm, które będą musiały przedstawić najlepszą ofertę w europejskim przetargu. Od jego wyniku zależeć będzie, czy strategiczna infrastruktura AI powstanie właśnie nad Wisłą.

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