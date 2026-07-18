Pracownicy chętnie korzystają ze sztucznej inteligencji

Jeszcze kilka lat temu sztuczna inteligencja była ciekawostką dla informatyków. Dziś korzystają z niej pracownicy biur, menedżerowie, specjaliści od marketingu, handlowcy i urzędnicy.

Najnowsze badanie SD Worx pokazuje, że AI na dobre zadomowiła się w polskich miejscach pracy.

Polacy wyprzedzają Europę

Z raportu wynika, że 38,4 proc. polskich pracowników regularnie wykorzystuje narzędzia oparte na sztucznej inteligencji podczas wykonywania zawodowych obowiązków. To wynik wyraźnie wyższy od europejskiej średniej, która wynosi 29,3 proc.

Ale to nie wszystko. Aż 41 proc. Polaków przyznaje, że korzysta z AI coraz częściej. Widać więc, że technologia rozwija się błyskawicznie i z roku na rok zdobywa nowych użytkowników.

AI pomaga pracować szybciej

Największą zaletą sztucznej inteligencji jest oszczędność czasu. Aż 70,3 proc. polskich użytkowników AI uważa, że dzięki niej pracuje wydajniej.

Programy potrafią przygotować analizę, napisać tekst, stworzyć podsumowanie dokumentów czy pomóc w planowaniu zadań. Nic dziwnego, że coraz więcej pracowników traktuje AI jako codzienne narzędzie pracy.

Eksperci podkreślają jednak, że technologia nie powinna zastępować człowieka, lecz wspierać go w wykonywaniu obowiązków.

Coraz więcej osób boi się o swoją pracę

Obok entuzjazmu pojawiają się także obawy. Badanie pokazuje, że 34,4 proc. Polaków uważa, że sztuczna inteligencja może sprawić, iż część ich obowiązków stanie się zbędna.

Największy niepokój odczuwają osoby, które już korzystają z AI. W tej grupie obawy deklaruje ponad 45 proc. respondentów. Wśród osób, które jeszcze nie używają takich narzędzi, ten odsetek jest znacznie niższy.

Dla wielu pracowników rozwój technologii oznacza więc jednocześnie szansę i zagrożenie.

Menedżerowie stawiają na sztuczną inteligencję

Największymi fanami nowych rozwiązań okazują się osoby zarządzające zespołami. Ponad połowa polskich menedżerów deklaruje, że coraz częściej wykorzystuje AI w codziennej pracy.

To właśnie oni najczęściej dostrzegają potencjał technologii w analizie danych, przygotowywaniu raportów czy automatyzacji powtarzalnych zadań.

Człowiek wciąż jest niezastąpiony

Mimo szybkiego rozwoju technologii większość pracowników nie wierzy, że sztuczna inteligencja całkowicie zastąpi ludzi.

Ponad 60 proc. Polaków uważa, że AI nie przejmie najważniejszych ludzkich cech, takich jak kreatywność, intuicja, empatia czy umiejętność budowania relacji. Wielu badanych spodziewa się raczej współpracy człowieka z technologią niż całkowitej dominacji maszyn.

Nowe przepisy już od 2 sierpnia

Rozwój sztucznej inteligencji sprawił, że Unia Europejska postanowiła wprowadzić nowe regulacje. Kolejne przepisy wynikające z AI Act zaczną obowiązywać już 2 sierpnia.

Firmy będą musiały między innymi informować użytkowników, kiedy mają do czynienia z systemem AI, na przykład chatbotem. W określonych przypadkach konieczne będzie również oznaczanie treści wygenerowanych przez sztuczną inteligencję.

Część najbardziej restrykcyjnych wymogów dotyczących systemów wysokiego ryzyka została jednak przesunięta na lata 2027 i 2028.

AI zostanie z nami na długo

Wszystko wskazuje na to, że sztuczna inteligencja nie jest chwilową modą. Coraz więcej firm wdraża ją do codziennych procesów, a pracownicy przekonują się, że może ułatwiać wykonywanie wielu obowiązków.

Jednocześnie eksperci przypominają, że sama technologia nie wystarczy. Potrzebna jest wiedza, odpowiedzialne korzystanie z nowych narzędzi i jasne zasady ich stosowania. To właśnie dlatego nowe przepisy mają sprawić, że rozwój AI będzie bezpieczny zarówno dla pracowników, jak i klientów.

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