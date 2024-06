Gorąca ładowarka do smartfona. Co zrobić? Czy można podłączyć telefon?

Ukryta funkcja mObywatel - do czego służy? Uzyskasz przydatny dostęp do danych

Spis treści

Ładowarka do smartfona się przegrzewa. Czemu się tak dzieje? Czy to zły znak? Jeśli nasza ładowarka nagrzewa się podczas ładowania, jednak łatwo jest nam jej dotknąć, to prawdopodobnie nie ma jeszcze powodów do obaw. Część energii jest rozpraszana w postaci ciepła, więc jest to normalna część procesu. Problem może okazać się jednak dużo poważniejszy, jeśli czujemy, że rozgrzana jest w utrudniający nam dotknięcie jej sposób, a ponadto zauważymy przebarwienia na plastiku lub niepokojący zapach. Wtedy należy jak najszybciej odłączyć nasz sprzęt.

Zobacz też: Telefon bez Facebooka, TikToka i Instagrama. Sprzęt dla uzależnionych od Social Mediów

Technologiczny Przeglad Tygodnia 31.05 Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.

Co zrobić, gdy ładowarka jest gorąca?

Powodów przegrzania ładowarki może być wiele. Nie poleca się między innymi używania urządzeń elektrycznych w burze, gdy dochodzi do awarii prądu. Za przegrzewanie może również odpowiadać po prostu wadliwy element jak kostka lub kabel. Ale upewnijmy się, czy przyczyną nie jest nasze gniazdko w telefonie. Najłatwiej sprawdzimy to oczywiście poprzez podłączenie smartfona do innej ładowarki w domu. Jeśli ładowarka nie jest kompatybilna z naszym modelem telefonu, to również możemy mieć problemy z odpowiednim naładowaniem sprzętu. Pamiętajcie również, by nie ładować smartfona na miękkiej powierzchni.

Gorąca ładowarka - tego lepiej unikać!

Gorąca ładowarka może doprowadzić nie tylko do awarii naszego telefonu lub poparzenia rąk. To również możliwy sprawca pożaru! Warto pamiętać, by odłączyć ją od kontaktu, gdy już "nakarmimy" telefon, zostawianie jej podłączonej na całą noc nie jest również dobrym pomysłem. Lepiej jest naładować telefon przed snem i wyłączyć go na te kilka godzin, gdy nie będziemy z niego korzystać.