Grupa L'Oréal zaprezentowała rewolucyjną suszarkę AirLight Pro

Airlight Pro opiera się na połączeniu technologii służących pielęgnacji włosów: światła podczerwonego i ruchu powietrza, które zapewniają wizualnie gładsze i nawilżone włosy*. Zaprezentowana przez L'Oréal technologia pozwala także na szybsze suszenie* dzięki zoptymalizowanym przepływom ciepła, dopasowanym do rodzaju włosów przy ograniczaniu zużycia energii nawet do 31 proc.Nicolas Hieronimus, CEO Grupy L’Oréal, podczas przemówienia otwierającego w Palazzo Ballroom w hotelu Venetian w Las Vegas (Nevada), zaprezentował technologię nagrodzoną CES 2024 Innovation Award i szczegółowo opisał strategiczne inwestycje firmy w dziedzinie Beauty Tech.„Od 115 lat L'Oréal wykorzystuje naukę, aby wprowadzać innowacje i dostarczać konsumentom niezapomnianych doznań w sferze piękna, które spełniają ich indywidualne aspiracje. Dzięki AirLight Pro, stworzonemu we współpracy z Zuvi, udowadniamy, że technologia może poprawiać wydajność rozwiązań w zakresie piękna, odpowiadając na potrzeby różnych rodzajów włosów oraz ograniczając swój wpływ na środowisko. To jest przyszłość piękna, którą chcemy tworzyć".

Przedstawiamy AirLight Pro

L'Oréal, firma będąca ekspertem naukowym i branżowym w dziedzinie pielęgnacji włosów - od poziomu komórkowego aż po włókna - dla każdego rodzaju włosów (kręconych, prostych i falowanych), nawiązała współpracę ze startupem Zuvi specjalizującym się w sprzęcie komputerowym. Celem tej współpracy było opracowanie i wdrożenie nowej generacji rozwiązania do suszenia włosów, stworzonego dla profesjonalistów z branży fryzjerskiej, a także dla konsumentów na całym świecie."Misją Zuvi jest pozostawienie świata lepszym, niż go zastaliśmy, poprzez przełomowe technologie i wprowadzanie innowacji" - powiedział Mingyu Wang, założyciel i CEO Zuvi. "Dzięki naszemu doświadczeniu w dziedzinie optyki, aerodynamiki i projektowania elektroniki użytkowej stworzyliśmy wyjątkowy produkt. Jesteśmy niezmiernie dumni z naszej dotychczasowej pracy. A teraz, dzięki partnerstwu z L'Oréal, firmą z ponad 100-letnim doświadczeniem w pielęgnacji włosów i urody, mamy możliwość przeniesienia naszych produktów na wyższy poziom. Razem tworzymy i będziemy nadal tworzyć przełomowe technologie w dziedzinie piękna".Wdrażając opatentowaną technologię LightCare™ do suszarki do włosów, firma Zuvi opracowała produkt pierwszej generacji, który wykorzystuje światło podczerwone i pęd powietrza o dużej prędkości do skutecznego suszenia włosów na samej ich powierzchni, przy jednoczesnym pozostawieniu odpowiedniego nawilżenia wewnątrz poszczególnych pasm włosów. Nad nowocześniejszym wzornictwem AirLight Pro pracował zespół ponad 100 inżynierów, projektantów, fryzjerów i naukowców z Działu Badań i Innowacji L'Oréal oraz Zuvi. Celem było opracowanie profesjonalnego narzędzia do suszenia włosów, które przełamuje bariery wydajności. Zgodnie z opiniami profesjonalnych stylistów, AirLight Pro zapewnia do 33% bardziej nawilżone* i do 59% wizualnie gładsze włosy*, pozwalając jednocześnie na krótszy czas ich suszenia oraz lepsze doznania od strony użytkowników.

Zużywa także nawet do 31% mniej energii

W przeciwieństwie do tradycyjnych suszarek do włosów z termicznymi prętami, AirLight Pro jest wyposażona w specjalny 17-łopatkowy, wysokoobrotowy silnik i opatentowaną* technologię podczerwieni zasilaną żarówkami wolframowo-halogenowymi zaprojektowanymi do szybkiego suszenia włosów bez efektu przegrzania. Dzięki wydajnemu suszeniu na powierzchni włosów, pasma pozostają wewnętrznie nawilżone, co skutkuje gładką i lśniącą fryzurą.wPrzetestowany przez L'Oréal na ponad 500 osobach z różnymi typami włosów, AirLight Pro został zaprojektowany tak, aby dostosowywać się do potrzeb danego użytkownika. Sprzęt, oprogramowanie i aplikacja działają płynnie, aby umożliwić każdemu dopasowanie ustawień do jego indywidualnych preferencji. - Od ponad dekady Dział Badań i Innowacji L'Oréal tworzy nową dziedzinę - piękno napędzane technologią (Augmented Beauty). To technologia, która w niezrównany sposób odpowiada na potrzeby konsumentów - powiedziała Barbara Lavernos, zastępca CEO ds. badań, innowacji i technologii w L'Oréal. "AirLight Pro, z ponad 150 zgłoszonymi patentami, stanowi doskonały przykład tego przełomu w dziedzinie urody, po raz pierwszy wprowadzając rozwiązanie do suszenia włosów, które jednocześnie dba o włosy i planetę".L'Oréal, za pomocą swojego korporacyjnego funduszu venture, BOLD Business Opportunities for L'Oréal Development, został mniejszościowym udziałowcem Zuvi.Rozwiązanie AirLight Pro zostanie w 2024 r. wprowadzone na rynek Stanów Zjednoczonych przez markę L'Oréal Professionnel z przeznaczeniem zarówno dla profesjonalistów z branży kosmetycznej jak i konsumentów.- Od 1909 r. L'Oréal Professionnel, jako historyczny lider rynku i zaufany partner salonów fryzjerskich, wdrażało pionierskie rozwiązania podnosząc profesjonalizm całej branży - powiedziała Anne Machet, dyrektorka generalna L'Oréal Professionnel. "Cieszymy się, że dzięki współpracy z Zuvi możemy przedstawić suszarkę do włosów nowej generacji. Zasilana światłem podczerwonym, AirLight Pro oferuje doskonałą profesjonalną wydajność dla wszystkich rodzajów włosów, przy znacznie zmniejszonym zużyciu energii. To nowy idealny towarzysz wszystkich profesjonalistów!"

