Haker złapany po prawie dekadzie! Ukraiński cyberprzestępca skazany!

Główny podejrzany przyznał się do winy w sprawie ataków Zeus i IcedID

Na początku tego roku Penchukov przyznał się do winy za odgrywanie kluczowej roli w organizowaniu niesławnych operacji malware Zeus i IcedID. Sprawca został aresztowany w październiku 2022 r. przez szwajcarskie władze w Genewie.

Znany jako „Tank” w kręgach cyberprzestępców, Penczukow był znaną postacią w niesławnej grupie JabberZeus, która atakowała małe i średnie przedsiębiorstwa przy użyciu bankowego trojana Zeus.

Haker złapany po prawie dekadzie

Cyberprzestępca ten pozostawał zbiegiem przez prawie dekadę, trafiając nawet na listę „najbardziej poszukiwanych” FBI, aż do jego ekstradycji do USA w 2023 r. Zarzuty karne, jakie mu postawiono, sięgają 2012 r., kiedy to władze po raz pierwszy zidentyfikowały go jako kluczowego członka załogi JabberZeus.

Do jego obowiązków w syndykacie przestępczym należało zarządzanie przepływem nielegalnych danych bankowych i przepływów pieniężnych. Podobno tożsamość Penchukova została odkryta za pomocą dziennika czatu, w którym sprawca podał datę urodzenia i wagę swojej córki Miroslavy podczas jej urodzin, co pomogło władzom zawęzić pole poszukiwań i ustalić jego tożsamość.

Wspólnicy sprawcy również skazani lata temu

Wspólnicy Penczukowa, Jewhen Kulibaba i Jurij Konowalenko, również stanęli w obliczu reperkusji prawnych za swoje role w syndykacie cyberprzestępczości. Sprawcy zostali skazani w 2015 r., rok po aresztowaniu.

Od 2018 do 2021 roku Penchukov nasilił swoje złośliwe działania, przewodząc spiskowi, który rozproszył trojana bankowego IcedID, znanego również jako Bokbot, infekując niezliczone komputery. Jego wyrok kończy się dziewięcioletnim wyrokiem więzienia, trzema latami zwolnienia warunkowego i obowiązkiem zapłaty 73 milionów dolarów odszkodowania.

Ochrona przed trojanami i innymi zagrożeniami cyfrowymi

„Pomimo aresztowania Penchukova, cyfrowy krajobraz nadal jest pełen ewoluujących zagrożeń cyfrowych. Korzystanie ze specjalistycznego systemu antywirusowego, może pomóc Ci upewnić się, że Twoje dane i zasoby pozostaną bezpieczne przed najnowszymi taktykami cyberprzestępców” – mówi Arkadiusz Kraszewski z firmy Marken Systemy Antywirusowe, polskiego dystrybutora oprogramowania Bitdefender.

