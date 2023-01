Hisense i Leica łączą siły w dalszym rozwoju technologii Laser TV

Idea stojąca za współpracą Hisense oraz Leica

Hisense jest liderem w branży Laser TV, posiada 1700 patentów w tej technologii. Od 2014 roku, kiedy firma jako pierwsza wprowadziła Laser TV na rynek telewizorów komercyjnych, nieustannie pracuje nad rozwojem tej technologii. Kluczowe jej korzyści to wciągający, rzeczywisty obraz na jednym z największych ekranów na rynku, szeroka gama kolorów, oszczędność energii, ochrona środowiska i dbałość o wzrok widzów. Światowa sprzedaż telewizorów Hisense w okresie od stycznia do października br. osiągnęła rekordowy poziom 19,6 miliona sztuk, przy 18% wzroście rok do roku (według danych opublikowanych przez instytut badań rynkowych AVC Revo). Ten wynik sprzedaży plasuje markę Hisense na drugim miejscu na rynku międzynarodowym, co jest historycznym osiągnięciem w jej dorobku i świadczy o stale rosnącej pozycji marki w branży TV.

Z kolei Leica Camera AG to kultowa marka, która tworzy unikalną technologię optyczną. Już ponad 50 lat temu w ofercie firmy znalazła się linia Leica Pradovit, początkowo jako obiektyw analogowy, a następnie cyfrowy. Zdaniem Matthiasa Harsha, CEO Leica Camera AG, wejście firmy w segment urządzeń Laser TV jest naturalnym krokiem rozwoju, a współpraca z Hisense – liderem technologicznym i rynkowym w segmencie Laser TV – jest gwarancją postępu w rozwoju technologii laserowej.

Celem współpracy obydwu marek jest połączenie innowacyjnych technologii Hisense w kategorii Laser TV z wieloletnim doświadczeniem Leica w zakresie tworzenia i produkcji wysokiej jakości obiektywów do projektorów krótkiego rzutu. Zaawansowana technologia Leica zapewnia wysokiej jakości, wyraźny i jeszcze bardziej szczegółowy obraz. Wypracowane technologie stanowią fundament do dalszej współpracy obydwu firm.

Leica wraz z Hisense zaprezentowała Leica Cine 1 podczas targów CES 2023

Efekty współpracy technologicznej między firmami zostały zaprezentowane podczas tegorocznych targów CES 2023. Na stanowisku Hisense przedstawiony został pierwszy telewizor z projektorem krótkiego rzutu – Leica Cine 1. Dzięki innowacyjnej technologii wykorzystującej potrójny laser RGB, opracowany przez Hisense oraz technologii Leica Image Optimization (LIO™), uczestnicy targów mogli podziwać zachwycającą jakość obrazu i doświadczyć niesamowitych wrażeń.

- Połączenie niepowtarzalnego efektu, który gwarantuje technologia Laser TV wraz ze specjalistyczną wiedzą Leica w zakresie technologii optycznej ma zapewnić widzom najwyższą jakość oglądania - mówi Dr Liu Xianrong, Dyrektor Generalny Hisense Laser Display Co.Ltd. W przyszłości firmy chcą skoncentrować się na dalszym rozwoju technologii laserowej i przyspieszyć rozwój rynku kina domowego.

