Hisense odsłania najnowszy ULED X oraz LASER TV podczas targów CES 2023

ULED X z tytułem CES Innovation Award Honoree

Podczas tegorocznych targów CES 2023 Hisense zaprezentował najnowszą serię telewizorów ULED X, a wśród niej 110-calowy model ULED X 8K, który został wyróżniony w tym roku nagrodą CES Innovation Award Honoree. 110 ULED X wykorzystuje innowacyjne technologie wyświetlania, gwarantujące najwyższą jakość obrazu.

ULED X zapewnia jaśniejszy obraz, głębszy kontrast, szerszy kąt widzenia i ultraniski współczynnik odbicia światła zewnętrznego, dzięki czemu gwarantuje doskonałe wrażenia. Telewizory serii ULED X mogą osiągnąć szczytową jasność obrazu rzędu 2500 nitów i współczynnik kontrastu 150 000:1. Doskonałym wyróżnikiem serii ULED X jest Hi-View Engine X, który kontroluje ponad 20 000 mini diod LED i ponad 5000 lokalnych stref podświetlenia. Telewizory nowej serii mają o 30% szerszy kąt widzenia, a dodanie panelu o bardzo niskim współczynniku odbicia i refleksów, pozwala cieszyć się wyraźnym obrazem bez względu na kąt patrzenia.

Oprócz modelu ULED X, uczestnicy tegorocznych targów CES 2023 mogli zapoznać się również z najnowszymi modelami Hisense pochodzącymi z flagowych serii Mini LED U8K, U7K oraz U6K.

Hisense Laser TV – jeszcze doskonalsza jakość obrazu

Kolejny model zaprezentowany podczas targów CES 2023 przez Hisense to TV laserowy 8K. Zastosowano w nim szereg innowacji m.in. technologię z trójkolorowym źródłem laserowym, certyfikowaną przez IMAX Enhanced, technologię Dolby Atmos oraz DTS Vitrual:X Audio Technology, które zapewniają najwyższą jakość dźwięku. Najnowsze modele z serii Laser TV od Hisense wyróżnia doskonała jakość obrazu. Jest to zasługa specjalnej powierzchni ekranu Ambient Light Rejection, która odbija światło otoczenia i płynnie wyświetla wyraźny i szczegółowy obraz. Oprócz modelu 8K, Hisense przedstawił także nowe modele na rok 2023 L9H oraz L5H, które już wkrótce trafią także na polski rynek.

Smart Home – wyższa jakość życia

Hisense przedstawił strategię rozwoju marki w kategorii smart home, której fundamentem jest wykorzystanie mocnych stron marki zarówno w technologiach RTV, jak i AGD. ConnectLife to stworzony przez Hisense system operacyjny do sterowania urządzeniami AGD. Połącznie ConnectLife z VIDAA- systemem operacyjnym smart TV tworzy sprawnie działający ekosystem do zarządzania inteligentnym domem.

Podczas targów CES 2023 marka zaprezentowała również technologię Hisense Future of Cooking, która sprawia, że gotowanie staje się jeszcze bardziej inteligentne i proste. Dzięki tej technologii piekarnik Hisense Smart Combi Steam oferuje użytkownikowi szereg przydatnych funkcji m.in. gotowanie strefowe czy automatyczne uwalnianie pary.

Podczas targów CES Hisense zaprezentował również ekrany do użytku komercyjnego. A wśród nich ekran w rozdzielczości 4K z najnowszym systemem operacyjnym Android (na rynek amerykański). Hisense chce poszerzyć swoją ofertę do użytku komercyjnego i tworzyć rozwiązania, które zapewnią użytkownikom interaktywne doznania.

