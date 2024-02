Hisense prezentuje kierunek rozwoju marki w obszarze technologii i innowacji

Dynamiczny rozwój Hisense

Ostatnia dekada to niezwykle dynamiczny wzrost i rozwój globalnego producenta elektroniki użytkowej. Hisense co roku nie tylko wprowadza do swojej oferty nowe innowacyjne urządzenia, ale i dostarcza nowoczesne rozwiązania technologiczne. Celem marki, jak sama mówi, jest zapewnienie konsumentom na całym świecie dostępu do zaawansowanych i nowoczesnych technologii w możliwie najkorzystniejszych cenach. Urządzenia i technologie oferowane przez Hisense mają ułatwiać codzienność oraz wznosić ją na nowy poziom doświadczania.

Hisense to globalna marka działająca już w 160 krajach. Chcemy dostarczać konsumentom najnowocześniejsze rozwiązania, ale nie tylko. Naszym celem, jako producenta elektroniki użytkowej, jest kreowanie nowych doświadczeń. Doświadczeń, które użytkownicy urządzeń Hisense mogą przeżywać jeszcze pełniej, dzięki innowacyjności i dopasowaniu do ich potrzeb. – mówi Konrad Arseniuk, VP Sales TV Hisense Poland. – To właśnie wyróżnia nas na rynku. – dodaje.

Marka zaangażowana w sponsoring sportowy

Hisense od wielu lat zaangażowany jest w rozwój różnych dyscyplin sportowych, zarówno męskich, jak i damskich. Na swoim koncie marka ma już sponsoring takich wydarzeń jak Mistrzostwa Świata w Piłce Nożnej 2022 oraz Mistrzostwa Europy w Piłce Nożnej w 2020, a także sponsoring drużyn piłkarskich – m.in. paryskiego klubu Paris Saint-Germain F.C. Rok 2024 przynosi nowe wyzwania przed producentem elektroniki użytkowej. Marka została Oficjalnym Sponsorem UEFA EURO 2024™ i będzie kontynuować swoją strategię. Z tej okazji podczas piątkowej konferencji prasowej Hisense zaprezentował Oficjalny Puchar UEFA EURO 2024™, który już w lipcu trafi w ręce nowego Mistrza Europy w Piłce Nożnej!

Oferta Hisense – komplementarna i innowacyjna

Dzięki stałemu ulepszaniu urządzeń oraz technologii Hisense odpowiada na coraz bardziej wymagające potrzeby konsumentów. To jedna z nielicznych marek na świecie z tak komplementarną ofertą – zarówno B2C, jaki B2B. W jej portfolio znajdziemy szeroki wybór telewizorów tradycyjnych i laserowych, projektorów laserowych, a także wszystkie kategorie urządzeń AGD. Tworząc swoje produkty Hisense, wykorzystuje nowoczesne technologie, w tym sztuczną inteligencję. Jak wynika z prowadzonych przez markę badań, najważniejszymi cechami elektroniki użytkowej jest innowacyjność, personalizacja oraz możliwość doświadczania świata za ich pomocą. Kreując technologie przyszłości Hisense wychodzi naprzeciw tym potrzebom.

Nowoczesne funkcje urządzeń Hisense

Tylko w poprzednim roku Hisense wprowadził na rynek serię inteligentnych urządzeń pralniczych – serię 5S. Pralka i suszarka bębnowa z linii obsługiwane są przez autorski system operacyjny marki – Connect Life, dzięki któremu komunikują się ze sobą. Kończąc cykl prania, pralka wysyła sygnał do suszarki, która od razu zaczyna nagrzewanie. To rozwiązanie gwarantuje oszczędność energii, a co za tym idzie – również naszych pieniędzy.Kolejną nowością marki w 2023 roku jest dwudrzwiowa lodówka z wbudowanym w drzwi ekranem. To urządzenie to prawdziwe centrum zarządzania domem – ekran możesz wykorzystać jako interaktywną listę zakupów, tablicę do pisania bądź połączyć go ze swoim smartfonem, by wyświetlać na nim ulubione programy. Mówiąc o nowościach Hisense nie możemy nie wspomnieć o tych z kategorii RTV. Rok 2023 przyniósł aż 4 linie telewizorów MiniLED – jednych z najbardziej zaawansowanych paneli telewizorów, gwarantujące rzeczywisty i jasny obraz. W ubiegłym roku marka zaprezentowała również dwie linie telewizorów laserowych oferujące największy ekran na rynku o rozmiarze nawet 120”, a także projektory laserowe. Wszystkie ekrany marki wyposażone są w intuicyjny system SMART TV – VIDAA, który daje dostęp do szerokiej bazy aplikacji.

U8N i U7N – przedpremierowa prezentacja nowości 2024

Na lutowej konferencji prasowej zorganizowanej dla mediów Hisense zaprezentował uczestnikom dwa nowe modele, które znajdą się w tegorocznej linii telewizorów marki. Modele MiniLED z serii U8N będą dostępne w dwóch rozmiarach – 65” i 75”. Ich jasność szczytowa do aż 3000 nitów. Wyróżnia je ponad 1500 stref lokalnego przyciemniania i najnowocześniejsze formaty HDR, w tym Dolby Vision IQ , HDR10+ Adaptive oraz HLG. Telewizory wyposażone są w dźwięk Multi-Channel Surround 2.1.2 z Dolby Atmos. Druga nowość – seria U7N to również telewizory z kategorii MiniLED, dostępne w rozmiarze 55”, 65”, 75”, 85” oraz 100”. Ich jasność szczytowa sięga 1500 nitów. Seria U7N sprawdzi się również do gier video, dzięki wyposażeniu w tryb 144Hz Game Mode Pro. Obydwie serie wyposażone są w najnowszą wersję oprogramowania VIDAA U7.6.

