HUAWEI FreeBuds 5 za 1 zł! Wystarczy nabyć smartfona HUAWEI P60 Pro

Huawei ogłasza nowe stawki opłat licencyjnych za dostęp do patentów na telefony i technologie IoT oraz Wi-Fi

HUAWEI P60 Pro to wielokrotnie doceniony przez ekspertów fotosmartfon, który idealnie nadaje się do utrwalania wakacyjnych wspomnień. Niestraszne mu żadne warunki i przygody podczas urlopu, ponieważ ekran chroniony jest przez ultraodporne szkło Kunlun Glass, a poziom pyło- i wodoodporności to aż IP68. Smartfon dostępny jest w dwóch kolorach – czarnym oraz perłowym. W przypadku tej drugiej wersji każdy egzemplarz jest unikalny, ponieważ perłowa tekstura za każdym razem układa się inaczej. Rekomendowana cena detaliczna HUAWEI P60 Pro wynosi 5499 zł za wersję 8 GB / 256 GB oraz 6299 zł za wersję 12 GB / 512 GB. Szczegóły dostępne są u Sprzedawców.

HUAWEI FreeBuds 5 to wyjątkowe słuchawki douszne o futurystycznym wyglądzie inspirowanym kształtem kropli księcia Ruperta. Cechują się świetnym dopasowaniem, możliwością odtwarzania dźwięku łącznie nawet przez 30 h (przy w pełni naładowanym etui), a także funkcją połączenia z dwoma dowolnymi urządzeniami. Słuchawki otrzymały certyfikat jakości Hi-Res, który stanowi gwarancję, że odtwarzany dźwięk jest czysty i bogaty w szczegóły. Sugerowana cena detaliczna HUAWEI FreeBuds 5 w Polsce to 699 zł.

Wakacyjna oferta obowiązuje od 17 lipca do 13 sierpnia 2023 r. u wybranych partnerów biznesowych Huawei: Media Expert, Media Markt, RTV Euro AGD oraz w sklepie firmowym na huawei.pl.

Tańczące z promocjami 04.07.2023 Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.