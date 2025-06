Kiedy i gdzie odbędzie się Future Pace Battle 2025?

Huawei CBG Polska po raz drugi wspiera jedno z największych tanecznych wydarzeń w Europie Środkowo-Wschodniej – Future Pace Battle. Tegoroczna, szósta edycja festiwalu odbędzie się w Krakowie w dniach 20-22 czerwca 2025 roku i ponownie przyciągnie entuzjastów tańca ulicznego z całej Europy. Partnerstwo odbywa się pod hasłem „Zrób krok po swoje”, które ma zachęcać uczestników do odważnego sięgania po marzenia i realizowania pasji, nie tylko na tanecznym parkiecie. Za organizację wydarzenia odpowiadają Kuba Ciąpała oraz Julka Stawska, tancerka i influencerka, która od ponad dwóch lat współpracuje z Huawei przy promocji innowacyjnych produktów marki, skierowanych do aktywnych i młodych osób.

Jakie nagrody od Huawei czekają na najlepszych tancerzy?

Szczególne emocje podczas festiwalu wzbudzi kategoria specjalna Me Against The Music supported by Huawei. To jedna z najbardziej widowiskowych części wydarzenia, w której tancerze rywalizują do muzyki komercyjnej. W ramach współpracy Huawei z tancerzami, na zwycięzców czekają atrakcyjne nagrody, w tym najnowsze smartwatche i słuchawki marki.

Nagrody w kategorii Me Against The Music supported by Huawei:

1. miejsce: smartwatch HUAWEI WATCH FIT 4 Pro oraz słuchawki otwarte HUAWEI FreeClip,

2. miejsce: smartwatch HUAWEI WATCH FIT 4 oraz słuchawki otwarte HUAWEI FreeClip.

To jednak nie wszystko. Huawei przygotował dla uczestników także dodatkowy konkurs na specjalnej, zewnętrznej scenie w kształcie zegarka. W sobotę i niedzielę, w przerwach między głównymi eliminacjami, odbędzie się tam rywalizacja na najbardziej kreatywną taneczną pozę do zdjęcia. Zwycięzcy zostaną ogłoszeni podczas niedzielnej gali, a w ich ręce trafią smartwatche HUAWEI WATCH FIT 4 Pro (1. miejsce) i HUAWEI WATCH FIT 4 (2. miejsce). Łącznie marka ufundowała 12 produktów w pięciu różnych kategoriach tanecznych.

Huawei i taniec: połączenie technologii i pasji

Partnerstwo technologicznego giganta z festiwalem tańca ulicznego nie jest przypadkowe. Future Pace Battle to wydarzenie, które gromadzi społeczność skupioną wokół pasji, energii i kreatywności. Jak podkreślają organizatorzy, obecność marki dodaje imprezie nowoczesnego charakteru i podkreśla jej dynamiczny, miejski styl, a oferowane przez nią produkty idealnie wpisują się w potrzeby aktywnych, młodych ludzi.

- Future Pace to dla mnie wyjątkowe wydarzenie, które łączy. Tancerze, którzy odwiedzają event, tworzą społeczność, dla której pasja jest bardzo ważna. To miejsce, gdzie energia, kreatywność, wzajemne inspirowanie się i wsparcie są odczuwalne na każdym kroku. Huawei idealnie wpisuje się w estetykę i zamysł Future Pace – obecność marki dodaje wydarzeniu nowoczesnego charakteru i podkreśla jego dynamiczny, miejski styl. A designerskie słuchawki czy sportowy zegarek współgrają z tanecznym lifestylem. Huawei + taniec = połączenie technologii, stylu i ekspresji ruchu – mówi Julka Stawska, współorganizatorka wydarzenia.

Długofalowa współpraca Huawei z tancerzami, której ambasadorką jest Julka Stawska, pokazuje, że marka na stałe wpisała się w świat kultury ulicznej. Rozpoczęła się ona już w listopadzie 2023 roku przy okazji kampanii słuchawek HUAWEI FreeBuds Pro 3, a następnie była kontynuowana przy promocji sportowych smartwatchy, w tym HUAWEI WATCH FIT 3. Obecnie Julka Stawska wspiera promocję modelu HUAWEI WATCH FIT 4 Pro, który jest kluczowym produktem tegorocznej edycji Future Pace Battle, odpowiadając na potrzeby osób ceniących ruch, pasję i wolność.

