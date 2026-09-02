Huawei wprowadza do Polski nową serię smartwatchy WATCH GT 7, z cenami od 1199 zł i specjalną promocją 200 zł taniej na start.

Poznaj HUAWEI WATCH D3 – zegarek z medycznym certyfikatem CE-MDR, który umożliwia ciągły, całodobowy pomiar ciśnienia krwi.

Seria HUAWEI WATCH 6 z obsługą eSIM pozwala na swobodne prowadzenie rozmów i płatności bez konieczności posiadania telefonu.

Modele WATCH GT 7 wzbogacono o funkcje dla narciarzy i kolarzy oraz wskaźnik gotowości fizycznej, co ucieszy aktywnych użytkowników.

Nowe smartwatche Huawei 2026. Co pokazano w Monachium?

Podczas specjalnego wydarzenia w Monachium, które odbyło się 2 września 2026 roku, Huawei odsłonił karty i pokazał całą gamę nowych produktów. Największe zainteresowanie wzbudziły oczywiście nowe smartwatche Huawei, które trafią na rynek w trzech odświeżonych seriach. Mowa o klasycznej i sportowej serii HUAWEI WATCH GT 7, zaawansowanej technologicznie serii HUAWEI WATCH 6 z obsługą karty eSIM oraz o rewolucyjnym modelu HUAWEI WATCH D3, który potrafi mierzyć ciśnienie krwi i ma na to medyczny certyfikat. To wyraźny sygnał, że firma chce umocnić swoją pozycję lidera na rynku urządzeń noszonych, gdzie według analityków z agencji IDC jej udział już teraz przekracza 20 procent na świecie.

Ile kosztuje Huawei WATCH GT 7 w Polsce? Znamy ceny i promocje

Najszybciej do polskich sklepów trafi seria HUAWEI WATCH GT 7, która łączy elegancki wygląd z zaawansowanymi funkcjami dla aktywnych. Zegarki będą dostępne w dwóch rozmiarach (41 mm i 46 mm) oraz w wersjach Pro, wykonanych z tytanu i nanoceramiki. Producent wprowadził w nich m.in. nowe funkcje dla narciarzy i kolarzy, a także wskaźnik gotowości fizycznej.

Znamy już polskie ceny i, co najważniejsze, szczegóły promocji na start. Rekomendowane ceny detaliczne wyglądają następująco:

HUAWEI WATCH GT 7 Pro – 1699 zł

HUAWEI WATCH GT 7 46 mm – 1199 zł

HUAWEI WATCH GT 7 41 mm – od 1199 zł do 1299 zł (w zależności od wersji)

W okresie od 2 września do 18 października 2026 r. wszystkie wersje HUAWEI WATCH GT 7 są dostępne w specjalnej ofercie premierowej, w ramach której można je nabyć o 200 złotych taniej. Zegarki można kupić w oficjalnym sklepie producenta, na Allegro, u operatorów komórkowych oraz w popularnych sieciach z elektroniką.

Huawei WATCH D3 z medycznym certyfikatem i WATCH 6 z eSIM

Choć to seria GT 7 wchodzi do sprzedaży jako pierwsza, to dwa pozostałe modele zapowiadają się równie ciekawie. Największe emocje budzi HUAWEI WATCH D3, czyli zegarek z funkcją pomiaru ciśnienia krwi, która uzyskała europejski certyfikat medyczny CE-MDR. Urządzenie pozwala na ciągły, całodobowy pomiar ciśnienia, co może być przełomem dla osób, które muszą regularnie kontrolować ten parametr. Polska premiera tego modelu zaplanowana jest na 23 września 2026 roku.

Z kolei seria HUAWEI WATCH 6 to propozycja dla tych, którzy chcą uwolnić się od smartfona. Dzięki wbudowanej technologii eSIM zegarek pozwala na prowadzenie rozmów, korzystanie z nawigacji czy płacenie zbliżeniowe bez konieczności posiadania telefonu w pobliżu. Daty premier i ceny tych dwóch serii w Polsce zostaną podane w najbliższych miesiącach.

Co jeszcze pokazał Huawei? Nowe słuchawki i tablet

Monachijska premiera to nie tylko zegarki. Huawei zaprezentował także nowe słuchawki bezprzewodowe HUAWEI FreeBuds Neo, które w ofercie na start kosztują 449 zł (zamiast 549 zł). Pojawił się również ultracienki tablet HUAWEI MatePad Pro z ekranem imitującym papier oraz nowy smartfon HUAWEI nova 16s, którego dostępność w Polsce nie została jeszcze potwierdzona.

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