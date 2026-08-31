Dni Serwisowe Huawei wracają w 2026 roku (sierpień-grudzień), oferując 100 zł rabatu na pogwarancyjne naprawy smartfonów, tabletów, laptopów i innych urządzeń.

Jeśli koszt naprawy nie przekroczy 100 zł, usługa będzie całkowicie darmowa, co pozwala na bezkosztowe odświeżenie drobnych usterek.

Akcja obejmuje również bezpłatny montaż folii ochronnej na ekran, czyszczenie urządzeń oraz kod rabatowy do sklepu Huawei.pl.

Promocja odbywa się w Autoryzowanych Salonach Serwisowych Huawei w Polsce (w tym nowym w Warszawie) w wybrane dni robocze od sierpnia do grudnia 2026.

Na czym polegają Dni Serwisowe Huawei w 2026 roku?

Huawei ponownie uruchamia swoją popularną akcję skierowaną do właścicieli sprzętu tej marki. Jeśli masz smartfon, tablet, laptop, zegarek lub słuchawki Huawei, które wymagają naprawy po gwarancji – na przykład z powodu uszkodzenia mechanicznego – to dobra okazja, by zająć się tym taniej. Akcja promocyjna potrwa od sierpnia do końca grudnia 2026 roku.

Mówiąc prościej, chodzi o zniżkę na usługi serwisowe. W ramach akcji Dni Serwisowe Huawei klienci mogą liczyć na rabat w wysokości 100 zł na pogwarancyjne naprawy swojego sprzętu. Zniżka obejmuje zarówno koszt części zamiennych, jak i robocizny. Jeśli więc na przykład wymiana zbitego ekranu w telefonie została wyceniona na 450 zł, zapłacisz za nią 350 zł. To prosta zasada, która pozwala realnie zaoszczędzić. Warto dodać, że z promocji można korzystać wielokrotnie, ale w ciągu jednego dnia można oddać do naprawy jedno urządzenie.

Darmowa naprawa i folia ochronna. Co jeszcze oferuje Huawei?

Najciekawszy jest jednak scenariusz, w którym naprawa może okazać się całkowicie bezpłatna. Jak to możliwe? Co więcej, jeśli całkowity koszt usługi serwisowej Huawei nie przekroczy 100 zł, naprawa zostanie wykonana całkowicie za darmo. W takiej sytuacji rabat w pełni pokrywa całą kwotę, a klient nie płaci ani złotówki.

To nie wszystko. Podczas wizyty w salonie w trakcie trwania promocji można skorzystać z kilku dodatkowych, darmowych usług. Do wyczerpania zapasów dostępne będą:

Bezpłatny montaż folii ochronnej na ekranie smartfona lub zegarka Huawei.

Darmowe czyszczenie i konserwacja słuchawek (wraz z wymianą silikonowych nakładek) oraz tabletów.

Kod rabatowy na zakupy w oficjalnym sklepie internetowym huawei.pl (wystarczy zeskanować kod QR w salonie i zapisać się do newslettera).Warto o tym pamiętać, bo nawet jeśli sprzęt nie wymaga naprawy, można go bezpłatnie odświeżyć i zabezpieczyć.

Kiedy i gdzie skorzystać z promocji? Harmonogram i nowy salon w WarszawieAkcja Dni Serwisowe Huawei odbywa się cyklicznie, w trzech ostatnich dniach roboczych większości miesięcy. Promocja obowiązuje we wszystkich Autoryzowanych Salonach Serwisowych Huawei w Polsce. Warto zapisać sobie te daty.

Harmonogram Dni Serwisowych Huawei na 2026 rok:

Sierpień: 26–28 sierpnia

Wrzesień: 23–25 września

Październik: 28–30 października

Listopad: 25–27 listopada

Grudzień: 16–18 grudnia (termin jest wyjątkowo wcześniejszy z powodu świąt)

Dla mieszkańców stolicy jest jeszcze jedna dobra wiadomość. Dodatkowo, już niebawem w Warszawie zostanie otwarty nowy salon serwisowy Huawei przy ul. Modzelewskiego 24. Punkt będzie czynny od poniedziałku do piątku w godzinach 9:00–17:00. Będzie to miejsce, gdzie klienci nie tylko naprawią sprzęt, ale też skonsultują się ze specjalistami czy kupią wybrane produkty marki. Nowy salon również dołączy do akcji Dni Serwisowych.

Władimir Siemirunnij, łyżwiarz [IMPACT 2026]