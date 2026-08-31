- Dni Serwisowe Huawei wracają w 2026 roku (sierpień-grudzień), oferując 100 zł rabatu na pogwarancyjne naprawy smartfonów, tabletów, laptopów i innych urządzeń.
- Jeśli koszt naprawy nie przekroczy 100 zł, usługa będzie całkowicie darmowa, co pozwala na bezkosztowe odświeżenie drobnych usterek.
- Akcja obejmuje również bezpłatny montaż folii ochronnej na ekran, czyszczenie urządzeń oraz kod rabatowy do sklepu Huawei.pl.
- Promocja odbywa się w Autoryzowanych Salonach Serwisowych Huawei w Polsce (w tym nowym w Warszawie) w wybrane dni robocze od sierpnia do grudnia 2026.
Na czym polegają Dni Serwisowe Huawei w 2026 roku?
Huawei ponownie uruchamia swoją popularną akcję skierowaną do właścicieli sprzętu tej marki. Jeśli masz smartfon, tablet, laptop, zegarek lub słuchawki Huawei, które wymagają naprawy po gwarancji – na przykład z powodu uszkodzenia mechanicznego – to dobra okazja, by zająć się tym taniej. Akcja promocyjna potrwa od sierpnia do końca grudnia 2026 roku.
Mówiąc prościej, chodzi o zniżkę na usługi serwisowe. W ramach akcji Dni Serwisowe Huawei klienci mogą liczyć na rabat w wysokości 100 zł na pogwarancyjne naprawy swojego sprzętu. Zniżka obejmuje zarówno koszt części zamiennych, jak i robocizny. Jeśli więc na przykład wymiana zbitego ekranu w telefonie została wyceniona na 450 zł, zapłacisz za nią 350 zł. To prosta zasada, która pozwala realnie zaoszczędzić. Warto dodać, że z promocji można korzystać wielokrotnie, ale w ciągu jednego dnia można oddać do naprawy jedno urządzenie.
Darmowa naprawa i folia ochronna. Co jeszcze oferuje Huawei?
Najciekawszy jest jednak scenariusz, w którym naprawa może okazać się całkowicie bezpłatna. Jak to możliwe? Co więcej, jeśli całkowity koszt usługi serwisowej Huawei nie przekroczy 100 zł, naprawa zostanie wykonana całkowicie za darmo. W takiej sytuacji rabat w pełni pokrywa całą kwotę, a klient nie płaci ani złotówki.
To nie wszystko. Podczas wizyty w salonie w trakcie trwania promocji można skorzystać z kilku dodatkowych, darmowych usług. Do wyczerpania zapasów dostępne będą:
- Bezpłatny montaż folii ochronnej na ekranie smartfona lub zegarka Huawei.
- Darmowe czyszczenie i konserwacja słuchawek (wraz z wymianą silikonowych nakładek) oraz tabletów.
Kod rabatowy na zakupy w oficjalnym sklepie internetowym huawei.pl (wystarczy zeskanować kod QR w salonie i zapisać się do newslettera).Warto o tym pamiętać, bo nawet jeśli sprzęt nie wymaga naprawy, można go bezpłatnie odświeżyć i zabezpieczyć.
Kiedy i gdzie skorzystać z promocji? Harmonogram i nowy salon w WarszawieAkcja Dni Serwisowe Huawei odbywa się cyklicznie, w trzech ostatnich dniach roboczych większości miesięcy. Promocja obowiązuje we wszystkich Autoryzowanych Salonach Serwisowych Huawei w Polsce. Warto zapisać sobie te daty.
Harmonogram Dni Serwisowych Huawei na 2026 rok:
- Sierpień: 26–28 sierpnia
- Wrzesień: 23–25 września
- Październik: 28–30 października
- Listopad: 25–27 listopada
- Grudzień: 16–18 grudnia (termin jest wyjątkowo wcześniejszy z powodu świąt)
Dla mieszkańców stolicy jest jeszcze jedna dobra wiadomość. Dodatkowo, już niebawem w Warszawie zostanie otwarty nowy salon serwisowy Huawei przy ul. Modzelewskiego 24. Punkt będzie czynny od poniedziałku do piątku w godzinach 9:00–17:00. Będzie to miejsce, gdzie klienci nie tylko naprawią sprzęt, ale też skonsultują się ze specjalistami czy kupią wybrane produkty marki. Nowy salon również dołączy do akcji Dni Serwisowych.