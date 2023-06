i Autor: materiały prasowe

Wielka premiera i konkurs

HUAWEI WATCH 4 w Polsce już za tydzień! Już teraz można wygrać najnowszy smartwatch

Już 19 czerwca br. na polskim rynku zadebiutują najnowsze inteligentne zegarki HUAWEI WATCH 4 oraz HUAWEI WATCH 4 Pro. Z tej okazji oficjalny sklep internetowy huawei.pl rozpoczyna wielkie odliczanie do ich premiery i zaprasza do udziału w konkursie, który potrwa do 18 czerwca 2023 roku.