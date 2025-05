To dopiero początek

HUAWEI WATCH FIT 4 Pro już w Polsce. Większa wytrzymałość, precyzja pomiarów oraz lepszy ekran

Bestsellerowa rodzina zegarków HUAWEI WATCH FIT wchodzi na zupełnie nowy poziom. Do oferty dołącza bowiem seria Pro – to jeszcze większy wybór, trwałość i precyzja. W HUAWEI WATCH FIT 4 Pro zastosowano szafirowe szkło, tytanowy bezel, kopertę z aluminium klasy lotniczej, wyjątkowo wyraźny ekran o jasności aż do 3000 nitów i kompaktowe wymiary (tylko 9,3 mm grubości przy wadze 30,4 g). To wszystko sprawia, że zegarek doskonale leży na nadgarstku, nie przeszkadza pod długim rękawem i jest gotowy na każdą wyprawę. Wersja Pro zyskała też dostęp do profesjonalnych trybów sportowych (jak golf czy nurkowanie), znacznie ulepszonych czujników oraz pomiaru EKG. Pomimo tylu udoskonaleń, bateria nadal wytrzymuje aż do 10 dni na jednym ładowaniu i można go łatwo sparować ze smartfonami z Androidem i iOS.