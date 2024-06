i Autor: Canva.com Zdjęcie poglądowe

Sztuczna Inteligencja

Idealny nauczyciel nie istnieje? W tej szkole projektują go przy pomocy AI

Technologie przyszłości wkraczają do naszego życia. Prywatna szkoła w Wielkiej Brytanii może pochwalić się wyjątkowym dyrektorem. Jest on bowiem... chatbotem! Ale to nie koniec, bo placówka z pomocą uczniów pracuje obecnie nad stworzeniem idealnego nauczyciela. On również funkcjonować ma dzięki sztucznej inteligencji