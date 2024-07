Tysiące, a nawet miliony bakterii na twoim smartfonie? To nie są liczby z kosmosu! Naukowcy w swoich badaniach wielokrotnie wykazali już, że na telefonie gromadzi się o wiele więcej bakterii, niż na innych przedmiotach, po które sięgamy każdego dnia. Czasami jest ich nawet więcej niż w niejednej toalecie! Ponad 50% smartfonów może być silnie skażonymi. Dr Primrose Freestone, mikrobiolog z Uniwersytetu w Leicester, wykazała w badaniach, że jedną z bakterii, którą odkryto na powierzchni przebadanych smartfonów były... bakterie Escherichia coli. Skąd się tam wzięły? To właśnie one pochodzą... z ludzkich odchodów. Warto zatem dobrze się zastanowić, zanim weźmiemy ze sobą swój telefon od łazienki! Niektóre z bakterii, jakie podczas badań odkryli naukowcy mogą wywoływać poważniejsze choroby i infekcje. Warto również pamiętać, że telefon przykładamy do naszej twarzy, a co za tym idzie, wszystko co na nim... ląduje w końcu w okolicach naszych ust i policzków, a nie tylko rąk!

Technologiczny Przegląd Tygodnia 12.04.2024 Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.

Ile bakterii jest na twoim telefonie? Można się przerazić!

Naukowcy z Uniwersytetu Arizona odkryli natomiast ile bakterii gromadzi się na naszym telefonie. Z pewnością będziecie w szoku, gdy zrozumiecie, że jest ich od 2700 do 4500 jednostek... które na dodatek tworzą kolonie na cal kwadratowy. Badania prowadzono na telefonach, które należą do osób w wieku od 22 do 62 lat.

Jak skutecznie wyczyścić telefon?

Najskuteczniejszym zdaniem naukowców sposobem czyszczenia jest... dezynfekcja przy pomocy alkoholu. Świetnie do tego celu zatem sprawdzą się perfumy (popsikane na chusteczkę, a nie bezpośrednio na telefon), lub specjalne, zakupione w tym celu w sklepie nawilżane chusteczki do elektroniki. Powinniśmy przecierać ekran nawet kilka razy dziennie, tak samo zresztą obudowę naszego urządzenia! Nie stosujmy natomiast środków do czyszczenia w aerozolach i rozpuszczalników.