Instagram nadal sprzedaje, ale teraz "ramię w ramię" z TikTokiem

Instagram niezmiennie od trzech lat zajmuje trzecią pozycję na podium ulubionych mediów społecznościowych wśród Polaków. Kiedy powstawał w 2010 roku był formą pamiętnika ze zdjęciami, jednak szybko stał się również narzędziem biznesowym. Przepisy i polecenia kulinarne oraz pielęgnacja wciąż pełnią najbardziej istotny obszar porad influencerskich w tym medium. Jednak do pierwszej trójki trafiło również zdrowie i dobre samopoczucie. Jest to efektem zwiększenia zainteresowania tą tematyką właśnie w czasie pandemii.

Z kolei TikTok, który początkowo był kojarzony głównie z możliwością publikowania materiałów wideo, przypominających teledyski muzyczno-taneczne, teraz oferuje coraz więcej funkcji swoim użytkownikom – w tym m.in. sprzedaż produktów. Instagram i TikTok to platformy, dzięki którym stale rośnie w siłę influencer marketing, ale także poszerza się przestrzeń do tworzenia wysokozasięgowych kampanii dla przedstawicieli różnorodnych branż.

Czego konsumenci poszukują na Instagramie?

Blisko co trzeci Polak korzysta z Instagrama, by dowiedzieć się o nowościach produktowych danych marek. To wyraźny sygnał dla firm, gdzie konsumenci poszukują informacji o ich ofercie. Natomiast 40 proc. badanych wskazuje, że odwiedza Instagram po to, by się zainspirować. Liczba osób, które szukają inspiracji w tym medium spadła w porównaniu od 2019 roku o 7 proc. Zdaniem Kariny Hertel, partnera zarządzające BrandLift wynika to z faktu, że inaczej konsumujemy media, ponieważ zwiększyła się także liczba portali, na których poszukujemy informacji.

Instagram nadal sprzedaje

Naturalną rolą mediów społecznościowych stało się także wpływanie na decyzje zakupowe konsumentów. 43 proc. Polaków przyznaje, że choć raz kupiło coś na Instagramie, a wśród tej grupy znajdują się osoby, które robią to regularnie od 2 do 10 razy i więcej. W porównaniu do 2019 roku spadła liczba kupujących za pomocą Instagrama – o 10 punktów procentowych. Wynika to z faktu innej konsumpcji mediów i wejścia na rynek nowego pokolenia, które jako kanał zakupowy wykorzystuje także TikTok.

Polacy chętnie korzystają z rekomendacji influencerów. Co piąty konsument regularnie kupuje produkty lub stosuje się do rad, jakie usłyszał od twórcy.

– Instagram jest kolebką influencer marketingu. Stale obserwuję wzrost zainteresowania użytkowników niektórymi kategoriami. Z badania wynika, że na przestrzeni trzech lat Instagram umocnił swoją pozycję jako medium kojarzone z modą i kosmetykami, ale także stał się przestrzenią do tworzenia kontentu dla zupełnie nowych branż. Zaskoczeniem może być przyrost o 5 procent w kategorii opieki nad zwierzętami czy tematy związane z autorozwojem. Przede wszystkim jest to medium o ugruntowanej pozycji, ale także jasnych zasadach współpracy. Wyniki badania BrandLift udowodniły, że pomimo dużych zmian na rynku social mediów, gracze na podium wciąż pozostają ci sami – wyjaśnia Karina Hertel, Partner Zarządzający BrandLift.

TikTok przyciąga nowych konsumentów

Dziś oprócz Isntagrama głównym medium dla branży influencerskiej stał się TikTok. To właśnie to medium pozwala 34 proc. użytkowników dowiedzieć się o nowościach produktowych, a dla 32 proc. jest źródłem informacji o nowych miejscach. Podobnie jak w przypadku Instagrama, TikTok skupia wokół siebie głównie branże odzieżowe i kosmetyczne, ale coraz częściej jest to także elektronika.

– TikTok pozwala budować naturalny kontekst dla marki oraz buduje jej wiarygodność. Dzięki krótkim dynamicznym formom znacząco zwiększa się szansa na bycie zauważonym w przestrzeni internetowej. Potencjał reklamowy tej platformy jest coraz większy, a co więcej to właśnie TikTok zrewolucjonizował podejście do tworzenia kampanii digitalowych – atrakcyjnych wizualnie, kreatywnych i energicznych – tłumaczy Karina Hertel, Partner Zarządzający BrandLift.

Czy media społecznościowe mogą nas czymś jeszcze zaskoczyć?

Zarówno rozwój technologiczny, pandemia, jak i nowe nawyki konsumenckie nie wpłynęły negatywnie na siłę i potencjał Instagrama. W porównaniu z 2019 rokiem liczba użytkowniczek tego medium wzrosła o 8 proc. Jest to sygnał dla marek, których grupą docelową są kobiety, że właśnie to medium przyciąga je w dużym stopniu.

Ponadto na przestrzeni trzech ostatnich lat Instagram dla 36 proc. użytkowników stał się najbardziej istotnym obszarem w poszukiwaniu porad influencerskich w kategorii przepisów i kulinariów. Rozwój e-commerce przyczynił się do przekierowania ruchu również na TikToka. Chociaż pierwotnie ten trend wyrósł z sytuacji w jakiej znalazł się kraj i wszystkie branże, nawyki konsumenckie ukształtowane w tym czasie zostaną z nami na dłużej, co musi zostać uwzględnione przez marki.

Źródło: materiały prasowe BrandLift

Sonda Tik Tok czy Instagram? Z której aplikacji korzystasz częściej? TikTok Instagram Korzystam z jednej i drugiej Nie korzystam z żadnej