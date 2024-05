i Autor: Canva.com Zdjęcie poglądowe

CYBERBEZPIECZEŃSTWO

Inteligentne samochody gromadzą nasze dane! Czy to stanowi zagrożenie?

FTC (Federalna Komisja Handlu) wydała surowe ostrzeżenie producentom samochodów, stwierdzając, że zaczęła znacznie uważniej przyglądać się danym gromadzonym z inteligentnych systemów wbudowanych w samochody. Z każdą nową iteracją samochody stają się coraz inteligentniejsze i obecnie stanowią centra wielu technologii o różnych celach. Problem w tym, że wszystkie te systemy, które można łatwo przyrównać do urządzeń IoT, gromadzą ogromne ilości danych i danych osobowych. To, co dzieje się z tymi danymi, jest coraz większym powodem do niepokoju.