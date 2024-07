iPhone mobilnym PC! Odmień swojego smartfona. Jak to zrobić?

Emulator PC dostępny na sprzętach Apple

Firma Apple oficjalnie zatwierdziła aplikację UTM SE, po miesiącach sprawdzania oraz pierwotnym odrzuceniu, która emuluje komputer do ​​uruchamiania klasycznego oprogramowania. Teraz, jak po raz pierwszy zauważyła redakcja Verge, jest ona dostępna bezpłatnie na iOS, iPadOS i VisionOS.

Czytaj też: Apple ostrzega użytkowników z 96 krajów! Twój iPhone może być szpiegowany

Najwyraźniej Apple ponownie rozważył swoją politykę, a sama aplikacja otrzymała potrzebną aktualizację, która mogła się do tego przyczynić. Pierwotnie część problemu polegała na tym, że zasady Apple zabraniają niektórym aplikacjom oferowania kompilacji Just In Time (JIT).

Podobnie jak w przypadku innych emulatorów w App Store, nie można wiele zrobić z UTM SE po zainstalowaniu. Nie jest on dostarczany z żadnym systemem operacyjnym, choć aplikacja zawiera link do strony UTM, która zawiera przewodniki po emulacji Windows XP do Windows 11, a także pliki do pobrania gotowych wirtualnych maszyn Linux.

We are happy to announce that UTM SE is available (for free) on iOS and visionOS App Store (and coming soon to AltStore PAL)!Shoutouts to AltStore team for their help and to Apple for reconsidering their policy.https://t.co/HAV5JnT5GO— UTM (@UTMapp) July 13, 2024

Jaki prezent dla fana Apple? Gadżety do iPhone, iPad, Macbook i wiele więcej! Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.