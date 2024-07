Co nowego?

Ukryty numer telefonu — jak go zdobyć? Musisz go mieć w 2024 r.

Apple Watch użyty w niecodzienny sposób

Jak czytamy, kobieta użyła zegarka Apple Watch jako broni podczas kłótni ze swoim chłopakiem, wyrządzając mu krzywdę fizyczną. Z akt sądowych wynika, że ​​do zdarzenia doszło 1 lipca o godzinie 1 w nocy, kiedy nasilił się spór dotyczący kwestii w związku.

Czytaj też: Co zamiast Apple Watch? 5 niedrogich zegarków smartwatch w 2024 roku

Kayleen Tresedder, lat 35, została oskarżona o rzucenie urządzeniem w mężczyznę po tym, jak spakował jej ubrania i inne rzeczy do toreb. Z oświadczenia aresztowanego wynika, że ​​zegarek uderzył 35-letnią ofiarę w lewe ucho, „powodując niewielkie rozcięcie, z którego krwawiło”.

Tresedder została aresztowana i przewieziona do więzienia. Została zwolniona 1 lipca, ale musi wrócić do sądu. Jak donosi The Smoking Gun, Kayleen Tresedder była już karana za jazdę pod wpływem i ucieczkę z miejsca wypadku.

Po zwolnieniu sędzia nakazał jej nie mieć kontaktu z ofiarą, z wyjątkiem wymiany SMS-ów „wyłącznie w celu opieki nad dzieckiem”. Zegarek Apple Watch, którego użyła do ataku na swojego chłopaka, nie został skonfiskowany przez policję.

Jaki prezent dla fana Apple? Gadżety do iPhone, iPad, Macbook i wiele więcej! Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.