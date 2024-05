iPhone niczym Google Pixel. iOS 18 czerpie garściami z systemu Android

Age of Empires 2 z klocków LEGO! Te budynki wyglądają wprost zachwycająco!

Jedną z największych zmian, które pojawią się w iOS 18 w kwestii wizualnej, jest możliwość umieszczania ikon aplikacji w dowolnym miejscu na ekranie głównym. Obecnie użytkownicy iPhone'a mogą jedynie zmieniać układ ikon aplikacji i nie tworzyć pustych przestrzeni. Co więcej, Apple ma umożliwić także użytkownikom zmianę koloru ikon aplikacji na ekranie głównym w iOS 18.

Czytaj też: iPhone dla wszystkich! Apple przygotowuje budżetowy model na kieszeń każdego Polaka

Jak słusznie zauważył Bloomberg, aktualne podejście firmy jest dość podobne do sposobu dostosowywania telefonów w systemie Android, a konkretnie telefonów Google Pixel.

Na telefonach Google z zainstalowaną najnowszą aktualizacją Androida użytkownicy mogą dowolnie dostosowywać kolor ikon aplikacji do koloru tapety. Google oferuje również własne rekomendacje, które będą pasować do tapety. Potencjalnie Apple zastosuje to samo podejście i według źródeł użytkownicy iPhone'ów z nadchodzącą aktualizacją iOS 18 będą mogli „zmieniać kolory ikon aplikacji”.

Apple stopniowo otwiera iPhone'a na możliwości dostosowywania, czego bardzo niechętnie robił od czasu premiery telefonu. Warto jednak zaznaczyć, że na ten moment nie znamy oficjalnego sposobu, w jaki Apple planuje wdrożyć przedstawione zmiany.

