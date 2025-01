iRobot ponownie gra z WOŚP. Unikatowa Roomba z artystycznym designem

Autor:

Założona w Gdyni firma DLF, autoryzowany importer i dystrybutor iRobot w Polsce, już po raz szósty angażuje się w działania Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Firma co roku zaprasza do współpracy polskich artystów, którzy zmieniają sprzęty iRobot w małe dzieła sztuki. Dotychczas w akcję zaangażowali się: Anna Halarewicz, Mateusz Suda, Oskar Zięta, Basia Rochowczyk i Marcin Tybuś.

Niepowtarzalny design autorstwa Anny Rudak

Roomba Combo 10 Max zyskała unikalny wygląd dzięki współpracy z Anną Rudak, artystką z Gdańska, gdzie ukończyła Akademię Sztuk Pięknych na Wydziale Grafiki. Rudak tworzy oprawy graficzne dla instytucji kulturalnych, magazynów, wydawnictw muzycznych, a także dla branży modowej i dziecięcej. W swoich pracach łączy marzycielskie akcenty z detalami codzienności, inspirując się kolorami i symbolami, które wprowadzają odbiorcę w pozytywny nastrój. Dzięki tej unikalnej wizji i wyczuciu estetyki Roomba Combo 10 Max stała się nie tylko funkcjonalnym urządzeniem, ale również jedynym w swoim rodzaju uzupełnieniem wystroju wnętrza.

– Współpraca z Wielką Orkiestrą Świątecznej Pomocy to moment, na który cały nasz zespół czeka z ogromnym entuzjazmem. Co roku z radością prezentujemy jedyny w swoim rodzaju model iRobota Roomba, który łączy nowoczesną technologię z unikalnym designem stworzonym przez polskich artystów. Tegoroczny projekt autorstwa Anny Rudak wyróżnia się wyjątkową subtelnością i romantycznym klimatem, inspirowanym codziennymi detalami i barwami. W zestawieniu z zaawansowanymi technologiami naszego najnowocześniejszego modelu, stanowi idealne połączenie sztuki i funkcjonalności. Udział w licytacji to niepowtarzalna okazja, aby zdobyć sprzęt z jedynym takim na świecie wzornictwem – mówi Małgorzata Radomska z firmy DLF, przedstawicielka marki iRobot.

Ekspert w walce z brudem

Roomba Combo 10 Max to najbardziej zaawansowany model w portfolio iRobot, który wyróżnia się innowacyjną stacją AutoWash. Ta unikalna funkcja automatycznie czyści nakładkę mopującą po każdym cyklu pracy, co eliminuje konieczność ręcznego mycia i zapewnia maksymalną higienę. Dzięki AutoWash urządzenie jest zawsze gotowe do kolejnych zadań, co sprawia, że codzienne sprzątanie staje się jeszcze łatwiejsze i bardziej komfortowe. Technologia PrecisionVision umożliwia identyfikację przeszkód, co gwarantuje precyzyjne i bezpieczne porządki nawet w wymagających warunkach. Dzięki aplikacji iRobot Home można zaplanować pracę robota z dowolnego miejsca, a obsługa za pomocą asystentów głosowych jest wyjątkowo intuicyjna.

Nie przegap okazji, by stać się właścicielem niepowtarzalnej Roomby, a jednocześnie wesprzeć 33. Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Graj razem z WOŚP! mLicytacja potrwa od 17 do 26 stycznia 2025 roku i dostępna jest pod linkiem