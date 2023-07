Jak przechowywać żywność, aby zachowała świeżość na dłużej?

W lodówce czy poza nią – gdzie przechowywać żywność?

Podstawowym elementem dobrej organizacji produktów spożywczych w kuchni jest przeznaczenie odpowiedniego miejsca na poszczególne produkty. Nie każdy powinien być przechowywany w lodówce lub przeciwnie – poza nią. Niektóre produkty spożywcze wymagają braku dostępu do światła, które przyczynia się do utraty ich składników odżywczych. Są też artykuły, które warto przechowywać w pojemnikach bądź szczelnych torebkach, aby wydłużyć ich świeżość.

Jakie zasady warto wprowadzić do swojej kuchni?

Oliwa i olej: przechowuj je w szczelnych, szklanych butelkach o ciemnym szkle, na półce bez dostępu do światła w temperaturze pokojowej. Są też wyjątki – olej lniany, który zawiera bardzo dużo kwasów Omega-3 powinien być trzymany w lodówce, która zapobiega szybkiej utracie wartości.

Mąka, makaron, ryż i kasze: te produkty najlepiej od razu po zakupie przesypać do szczelnych pojemników plastikowych lub szklanych. Zapobiegnie to zamieszkaniu w nich moli spożywczych.

Pieczywo: to jeden z bardziej problematycznych produktów, ponieważ szybko traci na świeżości. Kupione pieczywo, chleb oraz bułki przechowuj w ceramicznym lub bambusowym chlebaku, który ogranicza dostęp powietrza, zapobiegając wysychaniu. Możesz również zawinąć je w lnianą lub bawełnianą ściereczkę, które będą dodatkowym zabezpieczeniem.

Przyprawy: ich świeżość polega na aromatyczności. Aby nie straciły pełni smaku, do ich przechowywania warto wykorzystać dedykowane organizery na przyprawy lub małe słoiczki. Szczelnie zamknięte przyprawy na dłużej zachowają smak i aromat.

Warzywa i owoce: tu sprawa jest nieco bardziej skomplikowana. Cześć z nich lepiej przechowywać w lodówce, a część – na kuchennym blacie. Do warzyw i owoców, które swoją świeżość zachowują na dłużej podczas przechowywania w lodówce, należą: papryka, ogórek, brokuł, kalafior, cukinia, bakłażan, włoszczyznę, a także owoce jagodowe, czyli truskawki, maliny, jagody czy borówki. Poza lodówką w temperaturze pokojowej możesz bez problemu przechowywać między innymi pomidory, cytrynę, czosnek, banany, jabłka, kiwi czy winogrona.

Układ w lodówce ma znaczenie

Teraz już wiesz, jakie produkty powinny znajdować się w lodówce, a jakie poza nią. Czas na kolejny etap, czyli układ żywności w lodówce – ma on ogromne znaczenia dla wydłużenia świeżości. Temperatura w lodówce różni się od siebie na poszczególnych półkach, dlatego należy do niej dostosować przechowywane produkty. Na najwyższej półce oraz na półkach drzwi panuje najwyższa temperatura. Przechowuj tam produkty, które nie wymagają mocnego chłodzenia, takie jak: przetwory w słoikach, dżemy, konfitury, a także sosy i konserwy. Środkowe półki przeznacz na produkty o dłuższym terminie przydatności, które potrzebują niższej temperatury – nabiał, w tym mleko, sery, jogurty, a także wędliny lub gotowe (domowe bądź kupne) dania do odgrzania. Najniższa półka ma najniższą temperaturę. Przeznacz ją na produkty o krótkim terminie przydatności, które szybko się psują – ryby oraz mięso. Warzywa, owoce i zioła najlepiej jest przechowywać w dedykowanych szufladach lodówki, które zachowują wyższą wilgoć.

Warzywa i owoce w lodówce

Zachowanie świeżości tych ostatnich – warzyw i owoców – to najbardziej problematyczne. Przechowywanie ich w lodówce bądź poza nią to pierwszy krok. Dla jeszcze lepszego efektu warto poznać techniki przechowywania poszczególnych rodzajów warzyw i owoców w lodówce, które pozytywnie wpłynie na ich jędrność i smak.

Owoce jagodowe (truskawki, maliny, jagody, borówki, jeżyny): przed schowaniem do lodówki, umyj je dokładnie, a następnie osusz. Czyste owoce przełóż do przewiewnego opakowania lub misy. Naczynie, w którym będą przechowywane, powinno zapewniać swobodny przewiew powietrza. Tak przygotowane możesz przechowywać do 2 dni.Sałata, rukola, szpinak itd.: warzywa liściaste po zakupie dokładnie umyj – zarówno te kupione luzem, jak i te w plastikowym opakowaniu. Przed schowaniem do lodówki muszą być zupełnie suche. Możesz je przechowywać na dwa sposoby. Do pierwszej metody potrzebować będziesz suszarki do sałaty – umyjesz i wysuszysz w niej liście (nie tylko sałaty), a także wykorzystasz do ich przechowywania. Wbudowanemu kosz zapewnia przepływ powietrza – liście sałaty, rukoli czy szpinaku nie będą więdnąć i zachowają chrupkość. Druga metoda polega na przechowywaniu warzyw liściastych w szklanym bądź plastikowym opakowaniu. Na jego dnie ułóż wilgotny ręcznik papierowy, następnie liście oraz drugi wilgotny ręcznik papierowy. Tak przygotowany pojemnik należy zamknąć. Nasączony wodą papier utrzymuje wysoką wilgotność, która wydłuża świeżość warzyw.Szparagi, dymka, szczypior, natka pietruszki i inne cięte zioła: przechowuj je w szklance wody z wodą. Możesz trzymać ją na półce drzwi lodówki.

Problematyczne w przechowywaniu w lodówce mogą być także sery, wędlina oraz grzyby. Podczas gdy sery oraz wędlinę najlepiej przełożyć do szczelnego pojemnika po zakupie, grzyby najpierw należy oczyścić, dokładnie osuszyć, a następnie przełożyć do szczelnego opakowania lub wielorazowej torebki strunowej.

Pomocne w przechowywaniu żywności będą również różne metody konserwacji – mrożenie, pasteryzacja oraz wekowanie. Przydadzą się one szczególnie do gotowania typu meal prep bądź do nadprogramowych ilości gotowej żywności.

Wybór urządzenia

Przedstawione zasady przechowywania produktów spożywczych to sprawdzone metody, których wprowadzenie do kuchni pozwoli na wydłużenie ich świeżości. Dużą pomocą będzie odpowiednia chłodziarko-zamrażarka. Odpowiednia, czyli taka, która jest wyposażona w funkcje pomocne w zachowaniu trwałości żywności. Wybierając lodówkę, zwróć uwagę na kilka wąznych funkcjonalności.

Najważniejszą rolę odgrywa równomierny przepływ zimnego powietrza. Funkcje takie jak IonAir z MultiFlow 360°, w które są wyposażone lodówki Gorenje z linii Advanced, zapewniają utrzymanie stałej temperatury wewnątrz urządzenia. System wentylacyjny MultiFlow 360° dodatkowo rozprowadza zjonizowane powietrze, dzięki czemu usuwa nieprzyjemne zapachy. Kolejna funkcja, na którą warto zwrócić uwagę podczas zakupu, to NoFrost, którą posiada większość nowoczesnych chłodziarko-zamrażarek. Zapobiega ona powstawaniu szronu, który mrozi również jedzenie. Częste zamrażanie i rozmrażanie żywności wpływa negatywnie na ich smak, a także substancje odżywcze. Istotne jest także wyposażenie we wspomnianą szufladę dla świeżej żywności. Lodówka NRK620EABXL4 z linii Advanced posiada przestronną szufladę CrispZone, która umożliwia kontrolę wilgotności oraz niską temperaturę, dzięki czemu warzywa i owoce dłużej pozostają jędrne, świeże i pełne smaku. Przydatna będzie również szuflada Convert Fresh Zone, której parametry łtwo można dostosować do aktualnych potrzeb i przecowywanego w niej jedzenia. To, co wyróżnia urządzenia chłodnicze Advanced to także inteligentna funkcja Adapttech, która uczy się nawyków domowników poprzez rejestrację częstototliwości i pory korzystania urządzenia. System obniża temperaturę o 1 lub 2°C według zapamiętanego harmonogramu, tym samym zmniejsza wahania temperatury wewnątrz, co pozwala na dłuższe przechowywanie żywności.

Wprowadzenie tych kilku prostych zasad do Twojej rutyny pozwoli wydłużyć świeżość jedzenie. Pozytywnie przełoży się to na ograniczenie marnowania jedzenia, a co za tym idzie pieniędzy, a także smaku potraw, do których zawsze wykorzystasz produkty najlepszej jakości.

