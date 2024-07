i Autor: Canva

Technologia

Jak szybki Internet w 2024? Nie daj się naciągnąć! Tyle Mbps potrzebujesz do grania i oglądania

Jakiej szybkości Internetu naprawdę potrzebuję? Może się okazać, że zadajesz to pytanie za każdym razem, gdy odnawiasz swój bieżący plan, a nawet gdy płacisz co raz to większe rachunki za łącze. Odpowiedź na pytanie, który plan usług szerokopasmowych jest odpowiedni dla Ciebie, nie jest takie proste.