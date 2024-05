Klon Google Chrom wysyła twoje dane do Rosji. Upewnij się, że nie masz go w swoim telefonie!

Fałszywy Chrom instaluje się na telefonach z systemem Android. Eksperci firmy AG Data zaapelowali o ostrożność w związku ze szkodliwym klonem, którego dość łatwo pobrać możemy na nasz smartfon. Jeśli go zainstalujemy, będzie on zbierał nasze dane, a nawet SMSy i przekazywał je na rosyjskie serwery. Co ciekawe, zorientować możemy się, gdy jest już za późno, bo aplikacja nie tylko do złudzenia przypomina Chroma, lecz również zachowuje jego funkcjonalność.

Klon Google Chrom na Androida wysyła zgromadzone przez siebie dane do Rosji

Niebezpieczny Klon Google Chrom może zostać zainstalowany przez przypadek, dlatego warto być szczególnie ostrożnym, gdy serwujemy po sieci. Nie klikajcie w żadne wyskakujące linki, które kuszą was udziałem w loterii i zachęcają by podać jedynie swój numer telefonu i wybrane dane finansowe. Komunikat informuje również o konieczności zachowania aplikacji, dlatego warto pozostać czujnym. Koniecznie powinniście również pamiętać, o regularnym czyszczeniu swojego telefonu. Zarówno przy pomocy antywirusowych programów, jak również ręcznie, usuwając zbędne oprogramowanie.