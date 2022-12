KPMG i Vectra AI łączą siły. Cel - zmniejszyć ryzyko cybernetyczne dla firm

Rozwiązanie Vectra AI jest teraz częścią oferty KPMG Effective Security Observability (ESO). – Pierwszym krokiem tego wyjątkowego podejścia jest zrozumienie ryzyka biznesowego. Wytyczone priorytety i sprawdzony model działania w zakresie bezpieczeństwa dają pewność, że platforma Vectra jest dobrze zintegrowana i zapewnia oczekiwane rezultaty. Wspieramy naszych klientów w skutecznym wykrywaniu zagrożeń i ograniczaniu ryzyka, w tym redukcji kosztów w celu maksymalizacji wartości biznesowej – wyjaśnia Henrik Smit, dyrektor zespołu CyberOps w KPMG. – Innymi słowy, KPMG integruje rozwiązanie Vectra z ekosystemami bezpieczeństwa, aby poprawić odporność cybernetyczną, chronić przed zaawansowanymi zagrożeniami i eliminować szum alertów. W ciągu zaledwie kilku dni nasi klienci są w stanie osiągnąć lepszą widoczność zagrożeń, skuteczność wykrywania i skrócić czas reakcji na incydenty, czego dowiodły testy KPMG red teaming – mówi.

W miarę jak cyberataki nasilają się, stają się coraz bardziej zaawansowane, rozszerza się powierzchnia ataku, wzrasta liczba alertów wymagających segregacji, ustalania priorytetów i zbadania. Zespoły SOC są z tego powodu przeciążone.

– Średni czas wykrycia incydentu bezpieczeństwa wydłużył się do 277 dni. Oczywiste jest, że organizacje muszą działać na rzecz poprawy widoczności. Wykorzystując sztuczną inteligencję do wykrywania i badania znanych i nieznanych zagrożeń w czasie rzeczywistym, Vectra AI umożliwia organizacjom identyfikowanie ataków na najwcześniejszym etapie i powstrzymywanie ich, zanim staną się naruszeniami. Dlatego cieszymy się, że możemy stać się częścią ekosystemu bezpieczeństwa KMPG, umożliwiając organizacjom wypełnienie tej luki i szybkie reagowanie na zagrożenia – mówi Willem Hendrickx, Chief Revenue Officer w Vectra AI.

Oparta na sztucznej inteligencji technologia Attack Signal Intelligence TM firmy Vectra AI zapewnia ciągłe i zautomatyzowane monitorowanie metod ataku, wykorzystując wstępnie ustawione modele sztucznej inteligencji, aby zminimalizować pracę człowieka i uzyskać informacje potrzebne do działania. Łącząc Vectra z Microsoft Sentinel i ServiceNow w celu identyfikacji luk w zabezpieczeniach, KPMG przyspiesza wdrożenie poprzez sprawdzone modele operacyjne, pomagając klientom w integracji tych technologii w zgodzie z założeniami People and Processes. W ten sposób KPMG pomaga klientom osiągnąć tzw. Effective Security Observability (Efektywną Obserwowalność Bezpieczeństwa). To dodaje kolejną warstwę do usług KPMG Cyber ​​Operations, koncentrujących się na dostarczaniu wyników biznesowych za pomocą sztucznej inteligencji, wspieranej przez sprawdzony model operacji bezpieczeństwa: „Ludzie, procesy, technologia”.

Pieniądze to nie wszystko Marcin Wiącek Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.

Źródło: vectra.ai