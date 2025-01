Lamine Yamal zmienia drużynę! Gwiazda Barcelony dołącza do teamu OPPO

Drużyna OPPO pozyskała nowego zawodnika

Zaangażowanie OPPO w piłkę nożną, w szczególności partnerstwo z Ligą Mistrzów UEFA, pozwoliło marce połączyć zaawansowaną technologię z pasją do futbolu, co w efekcie stworzyło nowe możliwości rozwoju i przyciągnęło fanów z całego świata. Wdrożenie nowego hasła: „Make Your Moment” oraz współpraca z Lamine Yamalem jeszcze bardziej zacieśnia więzi OPPO ze światem sportu, czyniąc markę bardziej atrakcyjną i dostępną dla młodego pokolenia.Dla OPPO Yamal symbolizuje autentyczność i indywidualność.

Wracając po niedawnej kontuzji, hiszpański piłkarz postawił na dyscyplinę i ciężką pracę, aby wrócić do gry w najlepszej formie. Jego zaangażowanie w odpowiedzialne i świadome podejście do życia idealnie oddają ducha nowej filozofii OPPO: „Make Your Moment”, co czyni go naturalnym wyborem na globalnego ambasadora marki. Firma, od lat współpracująca z kluczowymi graczami w świecie sportu, w tym z Ligą Mistrzów UEFA, stawia na połączenie zaawansowanej technologii z pasją do sportu. Partnerstwo z Yamalem nie tylko umacnia tę synergię, ale także podkreśla zaangażowanie marki w inspirowanie młodszych pokoleń.

Jako globalny ambasador marki OPPO, Yamal będzie twarzą licznych inicjatyw, które mają na celu promocję piłki nożnej, jak również tworzenie przestrzeni do łączenia nowoczesnych technologii i filantropii sportowej. Działania, realizowane w myśli idei „Make Your Moment”, będą wspierać rozwój piłki nożnej na poziomie lokalnym oraz zachęcać młodych ludzi do przesyłania kreatywnych pomysłów w ramach projektów charytatywnych związanych z piłką nożną. Dodatkowo, w aplikacji OPPO AI Studio zostaną dodane zdjęcia Yamala, a użytkownicy będą mogli wirtualnie stać się jego kolegą lub koleżanką z drużyny.

Yamal na ustach świata

Od momentu swojego debiutu na międzynarodowej arenie w 2023 roku, Lamine Yamal nie tylko podbił serca fanów piłki nożnej swoimi oszałamiającymi występami, ale także zaskarbił sobie ich szacunek dzięki swojej pokorze i dojrzałości. Pomimo napiętego terminarza i ogromnej presji związanej z byciem jednym z najlepszych piłkarzy na świecie, mając niespełna 17 lat, Yamal podchodzi do życia na własnych zasadach – skupia się na obecnych zadaniach i wartościach, które się dla niego liczą.Yamal po strzeleniu bramki wykonuje „cieszynkę” przedstawiającą liczbę 304. Dedykuje tym samym gola dla jednej z najbiedniejszych dzielnic Katalonii – Rocafonda, w której dorastał. 304 to kod pocztowy jego rodzinnej dzielnicy. Ten prosty, ale znaczący gest odzwierciedla głęboki związek Yamala z jego korzeniami oraz służy jako przykład dumy i inspiracji dla aspirujących młodych piłkarzy.

Globalny rozwój OPPO

OPPO nie zwalnia tempa i nieustannie rozwija się na zagranicznych rynkach. Marka jest już obecna w ponad 70 krajach i regionach, a liczba jej punktów sprzedaży przekroczyła 300 000. OPPO zajmuje obecnie 4. miejsce na świecie pod względem dostaw smartfonów, a prawie 60% ich sprzedaży to eksport. Na popularność marki wpływa rosnące zainteresowanie jej produktami, takimi jak, niedawno wprowadzona na rynek, seria Find X8, która zdobyła szerokie uznanie na całym świecie dzięki zaawansowanym aparatom, wydajności w grach i żywotności baterii.