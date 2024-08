Lordi z nowym singlem „Made of Metal” inspirowanym metalowym smartfonem

Zespół Lordi oraz marka OnePlus wydają „Made of Metal”, czyli nowy singiel zainspirowany metalowym designem OnePlus Nord 4.

Utwór „Made of Metal” jest już dostępny na platformach Spotify i Apple Music.

Debiutujący dziś w serwisach streamingowych utwór „Medal of Metal” łączy dwóch tytanów swoich branż. Znany ze swoich niesamowitych kostiumów, najbardziej kultowego zwycięstwa w konkursie Eurowizji w tym stuleciu oraz porywających występów na żywo, zespół Lordi może pochwalić się ponad pół milionem słuchaczy na Spotify miesięcznie. Współpraca z marką OnePlus, znaną z innowacyjnych technologii i DNA „Never Settle” sprawia, że jest to połączenie z piekła rodem.

- M-E-T-A-L. Podobnie jak OnePlus kochamy metal i wszystko, co jest tak metalowe jak my, dlatego też bez wahania podjęliśmy się stworzenia utworu inspirowanego OnePlus Nord 4 – jedynym na świecie telefonem z metalową obudową w erze 5G. Nie możemy się doczekać, aż nasi fani oszaleją na punkcie nowego kawałka, jednocześnie świętując z nami najbardziej metalową współpracę wszech czasów. Powtórzmy to jeszcze raz! M-E-T-A-L!!!!!!!! - powiedział Mr. Lordi, główny wokalista zespołu Lordi.

- W każdym projekcie OnePlus staramy się przekazywać nasze DNA Never Settle. Dlatego, wprowadzając na rynek pierwszy całkowicie metalowy smartfon w erze 5G, wiedzieliśmy, że musimy zwrócić się do świata heavy metalu, a żaden artysta nie jest bardziej metalowy niż zespół Lordi. Być może nie jest to typowa współpraca w branży smartfonowej, ale OnePlus również nie jest zwykłą marką technologiczną - przyznała Celina Shi, Chief Marketing Officer, OnePlus Europe.Słowa premierowego utworu nawiązują do jego technologicznej inspiracji – fragmenty: „Steel hard and screamin' look at me” oraz „Charged up with power to prevail'” odnoszą się do metalowej konstrukcji smartfona OnePlus Nord 4 oraz jego technologicznych możliwości, jednocześnie podkreślając zamiłowanie marki do wszystkiego, co metalowe. Refren nawiązuje do motta marki – brzmi: „Never settle, I am made of metal”.

Wraz z wydaniem piosenki, zadebiutował film zza kulis, w którym Mr. Lordi oraz pozostali członkowie zespołu zostali zapytani, co myślą o pierwszym smartfonie w erze 5G z metalową obudową unibody.

OnePlus Nord 4 to nie tylko metalowy design

Poza konstrukcją, która przywraca klasyczną wytrzymałość i wyrafinowanie aluminium do świata smartfonów, OnePlus Nord 4 wyróżnia także:

Rewolucyjne 5G

Ten telefon przełamuje wiele barier dzięki swojej inteligencji „True 5G”. To sprawia, że jest to jedyny telefon na świecie, który jest wykonany z metalu i ma możliwości ciągłego przesyłania strumieniowego HD.

Przyszłościowa wydajność

OnePlus Nord 4 oferuje ponad 1600 cykli ładowania, czyli ponad cztery lata użytkowania, przy zachowaniu ponad 80% pierwotnej pojemności. Co więcej, smartfon ten zapewni cztery lata aktualizacji systemu Android i sześć lat aktualizacji zabezpieczeń. AI: OnePlus Nord 4 oferuje narzędzia AI zwiększające produktywność i kreatywność, od Podsumowania AI, które podsumowuje tekst, po Gumkę AI 2.0, która usuwa niechciane osoby lub przedmioty ze zdjęcia – jak wszystko, co plastikowe w przypadku Lordi – zostało to pokazane na wideo.

Szybkość i wydajność

Szybkość jest kluczowa w OnePlus Nord 4 – smartfon ma procesor Snapdragon 7 Plus Gen 3 z maksymalnie 16 GB pamięci RAM. Został również wyposażony w baterię o pojemności 5500 mAh i ładuje się za pomocą ładowania SUPERVOOC – od 1-100% telefon naładuje się w zaledwie 28 minut. AquaTouch: Wyświetlacz AquaTouch pozwala OnePlus Nord 4 działać nawet wtedy, gdy mamy mokre ręce, tym samym umożliwiając wyszukiwanie i słuchanie „Made Of Metal” nawet pod prysznicem. Smartfon OnePlus Nord 4 jest dostępny w sprzedaży w Polsce od 16 lipca br.

