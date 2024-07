„Myślę, że nastąpi ogromne odblokowanie, w którym zasadniczo każdy twórca będzie mógł pobierać wszystkie swoje informacje z mediów społecznościowych i szkolić te systemy, aby odzwierciedlały jego wartości, cele i to, co próbuje zrobić... Wtedy ludzie będą mogli z nim wchodzić w interakcję. Będzie to niemal jak artystyczny artefakt, który tworzą twórcy, z którym ludzie będą mogli wchodzić w interakcje na różne sposoby”.