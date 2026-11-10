mObywatel bliżej codzienności. Ruszyła kampania „W milionach momentów z Tobą”

Z aplikacji korzysta już 13,5 mln osób, a liczba logowań sięga około 2 mln dziennie – wynika z danych przedstawionych przez Ministerstwo Cyfryzacji. Użytkownicy mają do dyspozycji ponad 50 usług i ponad 50 cyfrowych dokumentów. Mimo to mObywatel wciąż kojarzy się przede wszystkim z potwierdzaniem tożsamości i załatwianiem formalności.

Nowa kampania ma poszerzyć ten obraz. Jej punktem wyjścia jest prosta obserwacja: aplikację często pobieramy, aby załatwić jedną konkretną sprawę, a później korzystamy z niej przez kolejne lata.

Za każdą usługą stoi czyjaś historia

Tym razem Ministerstwo Cyfryzacji koncentruje przekaz na ludziach i ich doświadczeniach. Zamiast przedstawiać wyłącznie funkcje aplikacji, pokazuje sytuacje, w których okazują się one przydatne, oraz towarzyszące im emocje: radość, spokój czy poczucie bezpieczeństwa.

Jak wyjaśnia Olga Grabowska, dyrektorka Biura Komunikacji w Ministerstwie Cyfryzacji, kampania ma zachęcać do poznawania kolejnych możliwości mObywatela i budować zaufanie do aplikacji, która może służyć użytkownikom na różnych etapach życia.

Przekaz skierowano zarówno do osób regularnie korzystających z cyfrowych usług, jak i tych, które znają mObywatela głównie jako miejsce przechowywania dokumentów. Celem jest pokazanie, że dostępne funkcje mogą odpowiadać na znacznie więcej codziennych potrzeb.

Od przypadkowego spotkania do wspólnego życia

Głównym elementem kampanii jest film opowiadający historię dwojga ludzi. Przypadkowe spotkanie staje się początkiem znajomości, która z czasem przeradza się w miłość i wspólne życie. Widzowie obserwują poznawanie bliskich, wspólne zamieszkanie, zdobycie prawa jazdy, ślub i narodziny dziecka.

Przez całą opowieść bohaterom towarzyszy mObywatel. Niekiedy korzystają z konkretnych usług, innym razem aplikacja pozostaje dyskretnie w tle. Wśród pokazanych możliwości znalazło się zgłoszenie urodzenia dziecka – funkcja, o której nie muszą wiedzieć nawet osoby od dawna używające aplikacji.

Film nawiązuje do charakterystycznych scen kina romantycznego. Lekką opowieść uzupełniają materiały graficzne przedstawiające kolejne etapy życia bohaterów.

Kampania w telewizji, radiu i internecie

Działania rozpoczęły się 5 listopada 2026 r. Kampania obejmuje telewizje ogólnopolskie i regionalne, radio, internet, reklamę zewnętrzną oraz prasę. Materiały pojawią się także w kanałach komunikacyjnych Ministerstwa Cyfryzacji.

Kampania jest finansowana w dużej mierze ze środków Unii Europejskiej. Stanowi część projektu „Kampanie edukacyjno-informacyjne na rzecz upowszechniania korzyści z wykorzystywania technologii cyfrowych”.

Więcej informacji o możliwościach aplikacji można znaleźć na stronie info.mobywatel.pl oraz w mediach społecznościowych Ministerstwa Cyfryzacji.