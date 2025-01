Na to Polacy zwracają uwagę kupując smartwatche. Design czy funkcje?

Autor:

Klasyczny minimalizm czy eksperymenty?

Czas, gdy smartwatch uznawany był tylko za gadżet technologiczny, już dawno odszedł w niepamięć. Już niemal 2/3 Polaków (63%) posiada inteligentny zegarek lub opaskę, a kolejne 21% zamierza je kupić. Jedynie 16% badanych nie ma tego typu urządzenia i nie planuje takiego zakupu. Urządzenia te towarzyszą nam na co dzień, nie dziwi więc, że chcemy nimi wyrazić siebie, czy stosować jako elegancki dodatek.Kobiety częściej zwracają uwagę na wygląd smartwatcha, wskazując go jako ważny czynnik przy zakupie – robi tak 46% respondentek, przy 40% mężczyzn.

Najczęściej – w 42% przypadków, preferują one minimalistyczny, klasyczny styl zegarka, ale też niemal równie często, bo w 40% przypadków, wybierają styl i elegancję. U panów z kolei zdecydowanym numerem jeden jest styl sportowy i funkcjonalny, na który stawia 49% badanych. Co ciekawe, niemal tyle samo mężczyzn jak i kobiet (po 11%), decyduje się na bogato zdobione modele smartwatchy.

Na co jeszcze zwracają uwagę kupujący? Czerń to ulubiony kolor dla ponad połowy badanych (54%), przy czym jest znacznie popularniejsza wśród mężczyzn (64%) niż wśród kobiet (46%). Panie częściej lubią eksperymentować z kolorami: złotym (25%), srebrnym (23%), beżowym (17%) czy białym (16%). Niezależnie od płci badani preferują paski wygodne (59%). Panowie nieco chętniej wybierają te trwałe (46% vs 37%), a kobiety – estetyczne (34% vs 25%).

– Kobiety traktują smartwatch jako elegancki gadżet, który pomaga im w codziennym funkcjonowaniu. Jego zadaniem jest sprawdzanie podstawowych czynności takich jak przemierzone kroki, czy spalanie kalorii w ruchu. Smartwatch ma być również ozdobą pasującą do stylu ubierania i ulubionych kolorów odzieży. Mężczyźni traktują smartwatche jako sprzęt specjalistyczny, który ma pokazywać, że sport jest ważny w ich życiu. Urządzenie to symbol kontroli i panowania nad ciałem. W badaniach widać grupę mężczyzn, dla których wygląd zewnętrzny liczy się coraz bardziej. Dla nich smartwatch ma być ozdobą i symbolem statusu i wtedy pozwalają sobie na wybór modelu, który jest widoczny na pierwszy rzut oka – mówi Dorota Peretiatkowicz, socjolożka, współtwórczyni platformy instagramowej socjolozki.pl.

Okrągłe czy prostokątne?

Badani zadeklarowali również jak wygląda ich ulubiony kształt tarczy inteligentnego zegarka. Mężczyźni częściej niż kobiety preferują konserwatywne tarcze okrągłe (39% vs 31%), podczas gdy kobiety wykazują większą dowolność, w 27% przypadków wybierając modele prostokątne, a kolejnym 29% jest to zwyczajnie obojętne. Ciekawe też, że najmłodsza grupa wiekowa (16-24 lata) zdecydowanie preferuje formę prostokątną (45%), podczas gdy z wiekiem zdecydowanie zyskują czasomierze okrągłe.

Co cenią młodsi, a co starsi?

Ciekawe preferencje możemy zaobserwować, jeśli weźmiemy pod uwagę wiek użytkowników smartwatchy. Dla młodszych konsumentów (16-24 lata) kluczowe jest połączenie z telefonem (54%), by otrzymywać wszystkie powiadomienia, podczas gdy osoby w wieku 25-34 lata cenią przede wszystkim cenę (56%), wygląd (47%) i wygodę noszenia (46%). W grupie 35-49 lat rośnie znaczenie trwałości (47%) oraz długiego czasu pracy baterii (49%). Natomiast konsumenci w wieku 50+ najczęściej kierują się praktycznością, wskazując jako kluczowe czynniki cenę (52%), wygodę noszenia (48%), trwałość (44%) oraz funkcje monitorujące zdrowie (42%).

– Wielość bodźców powoduje, że młodzi ludzie chcą mieć wszystko w jednym miejscu - to pozwala im na decydowanie co jest ważne, a co mniej, chcą też natychmiastowej gratyfikacji. Lubią otrzymywać powiadomienia, że wykonali jakieś zadanie lub spalili zakładaną liczbę kalorii. Daje im to satysfakcję z dobrze spędzonego czasu lub dobrze zaplanowania dnia. Osoby w wieku 25-34 lata właśnie weszły w dorosłość – zakup smartwatcha jest w większości przypadków ich decyzją i to oni za niego płacą. Wydatek jest znaczący, toteż nic dziwnego, że liczy się to, czy dany sprzęt jest w optymalnej cenie. Im Polka i Polak starszy tym ważniejsza jest trwałość. Ta grupa jest w stanie zapłacić więcej, aby otrzymać coś wyższej jakości. Marka nabiera znaczenia, istotne są funkcje i to jak długo dany sprzęt działa bez konieczności zajmowania się nim. Ważniejsze jest to, aby kupić smartwatcha dobrej jakości niż to, aby zapłacić za niego jak najmniej – podsumowuje Dorota Peretiatkowicz.