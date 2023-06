Niezwykła inspiracja dla dziewczynek do rozwijania pasji w świecie IT. Maliny, Kosmotiara i AI – bajka od Huawei

Premiera bajki "Kosmos i malina" odbyła się 15 czerwca i była okazją do spotkania z autorkami, przedstawicielami Huawei Polska i Fundacji Zaczytani.org oraz ambasadorką bajki Moniką Mrozowską. Projekt jest odpowiedzią na potrzebę promowania dobrych wzorców i inspirowania dziewczynek do świata technologii, nauki oraz innowacji. Zaangażowanie firmy Huawei w tę inicjatywę jest dowodem na jej zobowiązanie do promowania równości płci oraz rozwijania potencjału kobiet.

- Jesteśmy niezmiernie dumni z tej inicjatywy i współpracy z Fundacją Zaczytani. Bajka „Kosmos i malina” stanowi inspirującą opowieść, która wprowadza dziewczynki w fascynujący świat nauki i technologii. Od najmłodszych lat, aż po etap edukacji szkolnej, nadal stereotypowo przypisuje się zainteresowanie tymi obszarami chłopcom, a nie dziewczynkom. Wierzymy jednak, że poprzez takie inicjatywy możemy przyczynić się do zwiększenia roli i obecności kobiet w tych dziedzinach. Wspieranie edukacji i promowanie zainteresowania nauką jest jednym z priorytetów Huawei, dlatego cieszymy się, że możemy być częścią tego pięknego projektu – podkreślił Ryszard Hordyński, Dyrektor ds. Strategii i Komunikacji Huawei Polska.

Bajka "Kosmos i malina" wpisuje się w ideę bajkoterapii, wykorzystując moc opowieści do wspierania rozwoju emocjonalnego i społecznego dzieci. Fundacja Zaczytani.org od wielu lat uczy rodziców, nauczycieli i pedagogów, że czytanie to doskonałe narzędzie do wzmocnienia relacji z dzieckiem. Ta nowa pozycja, autorstwa Zofii Karaszewskiej i Sylwii Stano, znanych również jako "Książniczki”, doskonale wpisuje się w ideę, jaką szerzy fundacja. Bajka ukazuje wagę wyobraźni, przyjaźni i kreatywności w życiu dzieci. Uczy tolerancji i promuje różnorodność. Przekazuje również, że czasami trzeba zaryzykować, by odkryć prawdziwą radość i spełnienie.

- Ogromnie się cieszę, że zebraliśmy wspaniały zespół do przygotowania publikacji edukacyjnej - pisarki Sylwię Stano i Zosię Karaszewską, Prof. UAM dr hab. Iwonę Chmurę-Rutkowską, Partnera projektu Firmę Huawei oraz ekspertów bajkoterapii z Fundacji Zaczytani.org. Odpowiadamy na potężny problem społeczny „marnowania talentów” dziewcząt i kobiet w dziedzinach nauk ścisłych i technologiach. Stworzyliśmy bajkę „Kosmos i malina”, która pomoże zbudować pewność siebie dziewczynek oraz zainspiruje do rozwoju i podejmowania ról przywódczych w branży technologicznej. W Państwa ręce przekazujemy gotowe scenariusze na poprowadzenie zajęć przez edukatorów, nauczycieli, a także rodziców. Dzięki artykułowi eksperckiemu to najpierw oni dowiedzą się, jakich postaw i kompetencji chcemy uczyć oraz otrzymają konkretne narzędzia, dzięki którym mogą to zrobić. Publikacja zawiera również wprowadzenie do bajkoterapii - niesamowitego narzędzia edukacyjnego. Trójstopniowy proces czytania - omawiania i ćwiczenia będący wynikiem dziesiątek lat badań psychologicznych uczy a także relaksuje i wycisza, oswaja emocje, rozwija umiejętności, a także pozwala zbudować relacje – mówi Agnieszka Machnicka, Prezeska Fundacji Zaczytani.org.

Fundacja Zaczytani.org, partner w wydaniu bajki "Kosmos i malina", jest organizacją non-profit, której celem jest promowanie czytelnictwa oraz edukacja społeczna dzieci i młodzieży. Współpraca z Huawei Polska w realizacji tego projektu jest kolejnym krokiem w misji Fundacji Zaczytani.org, dążącej do zapewnienia dostępu do wartościowej literatury dla jak największej liczby dzieci.

Zofia Karaszewska i Sylwia Stano, autorki bajki, od wielu lat są aktywnymi promotorkami czytelnictwa i założycielkami popularnego bloga książkowego "Książniczki mają zdanie". Ich pasja do literatury dla dzieci oraz zdolność do tworzenia inspirujących historii sprawiły, że zostały autorkami tej wyjątkowej bajki dla dziewczynek. Ambasadorami projektu "Kosmos i malina" są Joanna Jabłczyńska, Monika Mrozowska i Aleksander Mikołajczak, którzy użyczyli również swoich głosów podczas nagrywania audiobooka. Ambasadorzy fundacji Zaczytani.org są czynnie zaangażowani w promowanie wartościowych treści dla dzieci i mają duże doświadczenie w pracy z młodym pokoleniem.

Bajka jest już dostępna do pobrania bezpłatnie na stronie internetowej wraz z pakietem materiałów edukacyjnych dla nauczycieli, którzy mogą wykorzystać ją do prowadzenia specjalnych lekcji i wspólnego odkrywania razem z uczennicami oraz uczniami tajemnic nauki i technologii. Publikację polecamy również wszystkim rodzicom dziewczynek.

