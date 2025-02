Nowa era składanych smartfonów. HUAWEI Mate X6 debiutuje w Polsce

Autor:

Futurystyczny design

Design HUAWEI Mate X6 to połączenie nowoczesności i inspiracji kosmicznymi motywami. Unikalna wyspa aparatów inspirowana jest kształtem okien stacji kosmicznej. Aby uzyskać tak wyjątkowy wygląd, elementy te zostały precyzyjnie wycięte za pomocą diamentowego ostrza podczas procesu składającego się z 29 kroków, który trwa aż 12 godzin. Efektem jest zjawiskowy kontrast między satynowymi i polerowanymi powierzchniami, które tworzą piękne refleksy świetlne, przyciągając wzrok. Cztery symetryczne krawędzie, lśniące wykończenie i smukła, wyważona forma sprawiają, że telefon wygląda jak produkt z przyszłości. Dodatkowo, etui z podstawką umożliwia wygodne postawienie smartfonu. Model występuje w ognistej czerwieni i eleganckiej czerni, które podkreślają jego futurystyczny charakter.

Niezwykle smukły i lekki

HUAWEI Mate X6 jest jednym z najlżejszych składanych smartfonów na rynku, ważąc zaledwie 239 g. Dzięki innowacyjnej konstrukcji i zastosowaniu zaawansowanych materiałów, takich jak aluminium klasy lotniczej oraz wyjątkowe szkło Kunlun Glass 2. generacji, udało się zredukować wagę urządzenia, zachowując przy tym niebywałą wytrzymałość. Zaledwie 4,6 mm grubości po rozłożeniu sprawia, że telefon jest niezwykle smukły, a zarazem doskonale leży w dłoni i sprawia wrażenie lekkiego jak piórko. Dzięki innowacyjnemu zawiasowi, który łączy elementy o najwyższej odporności i precyzji, składanie i rozkładanie urządzenia jest łatwe i przyjemne.

Eksploracja jak w kosmosie

Aparat w HUAWEI Mate X6 to kosmiczna rewolucja w fotografii mobilnej. Aparat główny Ultra Aperture XMAGE o rozdzielczości 50 MP i zmiennej przesłonie F1.4-F4.0, pozwala uchwycić wyjątkowe detale zarówno w słabym oświetleniu, jak i przy pełnym świetle dziennym, z rozszerzoną głębią ostrości i kosmiczną detalicznością. Unikalny, peryskopowy teleobiektyw 48 MP z 4krotnym zoomem optycznym umożliwia przybliżenie każdego obiektu, a zaawansowany system autofocusu sprawi, że zdjęcia będą ostre nawet przy dynamicznych scenach.

Dzięki Ultra Chroma Camera z 1,5 miliona kanałów spektralnych, odwzorowanie kolorów jest niezwykle precyzyjne – każda scena nabiera wyrazistości i pełni życia. Nawet w słabym oświetleniu, dzięki nowym rozwiązaniom optycznym, każde zdjęcie będzie pełne detali i naturalnych barw. Nowością jest również możliwość wykonania perfekcyjnego selfie przy pomocy tylnego aparatu z mechaniczną przesłoną i podglądem na żywo na zewnętrznym ekranie. Za to tryb FlexStop pozwala na robienie zdjęć z różnych perspektyw, w tym w trybie Time-Lapse. Całość uzupełnia moduł superszerokokątny 40 MP. Profesjonalna fotografia w składanych telefonach nigdy nie była tak doskonała.

Kosmiczny komfort na wyciągnięcie ręki

HUAWEI Mate X6 łączy mobilność z niezrównanym komfortem użytkowania. Z ekranem OLED o przekątnej 7,93 cala, wyświetlającym 1,07 miliarda kolorów, dostajesz kosmiczną jakość obrazu na wyciągnięcie ręki. Dzięki adaptacyjnej częstotliwości odświeżania od 1 do 120 Hz i jasności szczytowej do 1800 nitów, ekran doskonale dostosowuje się do wielu potrzeb – od płynnej animacji po oszczędność energii, gdy telefon nie jest intensywnie używany. Bez względu na to, czy ogląda się na nim filmy, pracuje nad dokumentami, czy przełącza między aplikacjami – zawsze oferuje idealną jakość obrazu i płynność działania.

Ekran zewnętrzny to równie szczegółowy panel o przekątnej 6,43 cala, z adaptacyjnym odświeżaniem od 1 do 120 Hz i szczytowej jasności 2500 nitów. Sprawdzi się do wszystkich zadań, które nie wymagają większej powierzchni ekranu wewnętrznego. Dzięki innowacyjnemu systemowi chłodzenia opartemu na grafenie, telefon utrzymuje niską temperaturę nawet podczas dość intensywnego użytkowania, co pozwala na cieszenie się mocą urządzenia bez obaw o przegrzanie. Wydajna bateria o pojemności 5110 mAh gwarantuje długie godziny pracy, a szybkie ładowanie z mocą do 66 W przewodowo i 50 W bezprzewodowo zapewnia błyskawiczne uzupełnienie energii.

Wytrzymałość z przyszłości

Upadek czy zamoknięcie to już nie problem, HUAWEI Mate X6 jest gotowy na każdą sytuację. Wyjątkowe szkło Kunlun Glass 2. generacji na zewnętrznym ekranie oraz klasa wodoodporności IPX8 zapewniają odporność na upadki i uszkodzenia mechaniczne, a także ochronę przed wilgocią. To telefon, który z łatwością poradzi sobie z codziennymi wyzwaniami.

Wielozadaniowość z kosmiczną precyzją

HUAWEI Mate X6 to zmiana sposobu korzystania z telefonu na co dzień. Z pomocą nowoczesnej wielozadaniowości pozwala efektywnie obsługiwać trzy aplikacje jednocześnie na jednym ekranie. Inteligentny podział automatycznie dostosowuje układ do trybu wertykalnego lub horyzontalnego, zapewniając wygodę i płynność pracy. Aplikacje mogą dostosować się do rozmiaru ekranu w zależności od tego, czy są uruchomione w pionie, czy poziomie. Dodatkowo, można zapisać preferowane układy i jednym kliknięciem uruchomić zestawy często używanych aplikacji, co znacząco przyspiesza codzienną pracę. Dzięki 12 GB pamięci RAM i 512 GB pamięci wewnętrznej, wszystkie aplikacje działają z niezrównaną płynnością, a wielozadaniowość staje się jeszcze prostsza. Z HUAWEI Mate X6 użyteczność zyskuje nową jakość, która umożliwia swobodne działanie w mgnieniu oka – od edytowania dokumentów po intensywne sesje gamingowe.

Korzystaj ze swoich ulubionych aplikacji

System operacyjny to udoskonalona wersja nakładki EMUI w wersji 15.0, w której znalazło się kilka nowych, przydatnych funkcji. Smartfon oferuje rozszerzoną funkcjonalność, dzięki najlepszym aplikacjom dostępnym w sklepie AppGallery – od tych popularnych na całym świecie, po te niezbędne lokalnie. AppGallery, używana codziennie przez ponad 580 milionów konsumentów, oferuje szeroki wybór aplikacji, z takich kategorii jak: styl życia, podróże, nawigacja i transport, finanse, zakupy czy rozrywka. Posiadacze smartfonów Huawei, korzystający z AppGallery, mogą cieszyć się kompleksowym doświadczeniem na różnych urządzeniach – używając swój smartfon w połączeniu z komputerem Huawei, smartwatchem lub tabletem. Mogą również korzystać z szeregu innowacyjnych aplikacji i usług HMS, w tym między innymi z Chmury mobilnej HUAWEI, Przeglądarki HUAWEI czy wirtualnej asystentki Celia.

Jeszcze więcej nowości

To niejedyna nowość jaką Huawei wprowadza na rynek. W Polsce debiutują również HUAWEI nova 13 i HUAWEI nova 13 Pro. Oba modele wyróżniają się doskonałymi możliwościami fotograficznymi – HUAWEI nova 13 oferuje szerokokątny aparat portretowy 60 MP i aparat główny Ultra Vision 50 MP, natomiast HUAWEI nova 13 Pro zachwyca podwójnym aparatem selfie 60 MP oraz potrójnym aparatem głównym 50 MP z 3-krotnym zoomem optycznym i fizycznie zmienną przysłoną. Smartfony wyposażono w pojemne baterie 5000 mAh i ultraszybkie ładowanie HUAWEI SuperCharge Turbo 100 W. Dzięki ekranom OLED o wysokiej częstotliwości odświeżania oraz eleganckiemu designowi, oba modele oferują nie tylko świetne osiągi, ale i wyjątkowy komfort użytkowania. Nowe urządzenia z serii nova to idealna propozycja dla osób, które cenią nowoczesne technologie, styl i najwyższą jakość fotografii w smartfonie.

Dostępność, ceny i promocja premierowa

Sugerowana cena detaliczna HUAWEI Mate X6 wynosi 7999 zł. W okresie od 3 lutego do 2 marca 2025 r., na huawei.pl oraz u Partnerów Biznesowych model dostępny jest w ofercie premierowej, w ramach której klienci otrzymają smartwatch HUAWEI WATCH GT 4 Active w prezencie lub za 1 zł. Smartfon można kupić w sieciach handlowych Media Expert, Media Markt, RTV Euro AGD, x-kom, Komputronik oraz w punktach sprzedaży sieci Plus. Urządzenie jest także dostępne w oficjalnym sklepie huawei.pl oraz w Strefie Marki na Allegro. Kupujący w sklepie huawei.pl dodatkowo przy zakupie otrzymają ochronę ekranu przez 3 miesiące oraz możliwość skorzystania z 20 rat RRSO 0%.

HUAWEI Nova 13 Pro i HUAWEI Nova

Sugerowana cena detaliczna HUAWEI nova 13 Pro wynosi 2999 zł, a HUAWEI Nova 13 – 2299 zł. HUAWEI nova 13 Pro w kolorze czarnym oraz HUAWEI nova 13 można kupić w sieciach handlowych Media Expert, Media Markt, RTV Euro AGD, x-kom oraz Komputronik. Urządzenia są także dostępne w oficjalnym sklepie huawei.pl oraz w Strefie Marki na Allegro. Model HUAWEI nova 13 Pro w kolorze zielonym można zakupić tylko w punktach sprzedaży sieci Plus i na huawei.pl. Przy zakupie modelu z serii nova 13 w okresie od 3 lutego do 2 marca 2025 r. u partnerów biznesowych w ramach oferty premierowej, klient otrzymają smartwatch HUAWEI Watch Fit 2 w prezencie lub za 1 zł. Natomiast kupujący na stronie huawei.pl otrzymają słuchawki HUAWEI FreeBuds 5 w prezencie lub za 1 zł.