Nowa odsłona realme C53 z pamięcią 8/256GB już w sprzedaży

Popularny smartfon w nowej odsłonie

Marka realme wprowadza do sprzedaży nową odsłonę modelu telefonu z serii C, realme C53 z większą niż dotychczas pamięcią wewnętrzną 256GB. Smartfon został wyposażony w pojemną baterię 5000 mAh, technologię ładowania SUPERVOOC o mocy 33 W, a także gniazdo na 2 karty SIM oraz 1 kartę microSD, co pozwala rozszerzyć pamięć urządzenia do 2 TB. Płynną pracę smartfona zapewnia ośmiordzeniowy procesor oraz 8 GB pamięci RAM.

Realme C53 dostępny jest w dwóch różnych kolorach: złotym oraz czarnym. Przy projektowaniu złotej wersji zastosowany został nowatorski proces powlekania gradientowego, nadający telefonowi efekt błyszczącej i teksturowanej powierzchni. Złota wstęga biegnąca wzdłuż tylnej części urządzenia oraz subtelny złocisty blask wokół obwodu dodają elegancji, podkreślając wyjątkowy design i staranność wykonania.

Mistrzowskie funkcjonalności na wyciągnięcie ręki

Nowy model z serii C wyposażony jest w ekran o rozmiarze 6,74 cala, cechujący się częstotliwością odświeżania na poziomie 90 Hz oraz maksymalną jasnością wynoszącą 560 nitów. Urządzenie posiada najsmuklejszą obudowę w historii marki, o grubości zaledwie 7,49 mm. Dodatkowo, smartfon obsługuje innowacyjną funkcję minikapsuły otaczającej przedni aparat.Z tyłu realme C53 kryje się aparat główny AI o rozdzielczości 50 MP, oferujący użytkownikom niezwykłą precyzję i wyrazistość przy wykonywaniu zdjęć. Dodatkowe filtry i tryby fotograficzne to nie tylko pomocne funkcjonalności, ale również inspiracja dla miłośników fotografii mobilnej pragnących uwiecznić wyjątkowe chwile w unikalny sposób.

Cena i dostępność

Od dziś do 25 stycznia realme C53 8/256GB będzie można zakupić w wyjątkowej ofercie cenowej za 699 zł. Smartfon jest dostępny w sieci sklepów Media Expert, w sklep-realme.pl oraz na realmeshop.pl.

