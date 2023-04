Nowe komputery rowerowe GPS Edge 540 i Edge 840 od Garmin [ZDJĘCIA]

Zablokowaliśmy Ci dostęp do urządzenia! Kliknij na link, aby je odblokować. To metoda hakerów

Zaawansowane wskaźniki wydajności w komputerach rowerowych Garmin Edge 540 i 840, w tym adaptacyjne plany treningowe oraz ocena przygotowania do startu na danej trasie analizują dane na bieżąco oraz prezentują przydatne wskazówki – wszystko po to, aby pomóc w poprawie wydolności i dostarczyć kompleksowy obraz mocnych i słabych stron przed nadchodzącymi startami2.

- Z największą satysfakcją przedstawiamy nowe produkty Edge 540 i Edge 840. Dzięki dodatkowym parametrom treningowym, udoskonalonym mapom kolarskim i opcjonalnym funkcjom solarnym, nowe komputery rowerowe z serii Edge to przełomowe narzędzia do pracy nad poprawą dyspozycji kolarskiej, które doskonale sprawdzą się do treningu na każdym poziomie – mówi Dan Bartel, wiceprezes Garmin ds. sprzedaży.

Nowe funkcje stworzone z myślą o kolarzach

Ocena przygotowania kolarskiego: wskazuje mocne i słabe cechy oraz pomaga w przygotowaniu się pod wymogi konkretnej trasy, proponując trening skupiony na kluczowych obszarach.

Adaptacyjne plany treningowe: codzienne wskazówki treningowe2 oparte na danych obciążenia treningowego, regeneracji oraz profilu trasy nadchodzących zawodów.

Real-time stamina: funkcja, która monitoruje obciążenie wysiłkiem oraz na bieżąco wskazuje jak długo można utrzymać aktualne tempo.

Power guide: funkcja ta umożliwia lepsze zarządzanie wysiłkiem, sugerując docelowe wartości mocy podczas całej trasy.

ClimbPro: podgląd profilu i stopnia nachylenia nadchodzących podjazdów, który umożliwia lepiej rozłożyć siły. Funkcja ta jest dostępna podczas każdej jazdy – nie trzeba planować wcześniej kursów; działa bezpośrednio na urządzeniu Edge i w aplikacji Garmin Connect™ na smartfonie.

Multi-band GNSS: wielopasmowa technologia GNSS umożliwia dokładniejsze pozycjonowanie w zróżnicowanym terenie – takim jak gęste lasy, wąwozy czy gęsta miejska zabudowa.

Ładowanie solarne: Soczewka solarna Power Glass™ w modelach z ładowaniem słonecznym umożliwia wydłużenie czasu pracy baterii nawet 60 godzin w trybie oszczędzania baterii, dając rowerzystom dodatkowe 25 minut pracy na każdą godzinę jazdy w słoneczny dzień.

Wytrzymała konstrukcja

Gotowe na każdy rodzaj jazdy - od odległych szutrowych szlaków po epickie podjazdy – komputery rowerowe z serii Edge 540 i 840 mają 2,6-calowy kolorowy wyświetlacz i przyciski sterujące, które sprawdzają się w każdych warunkach. Dodatkowo obie wersje Edge 840 są wyposażone czuły ekran dotykowy. Bateria w urządzeniach Edge 540 i 840 bez ładowania solarnego będzie działać do 26 godzin w trybie intensywnego zużycia i do 42 godzin w trybie oszczędzania baterii, natomiast modele z baterią słoneczną mogą zapewniają jeszcze dłuższy czas pracy baterii.

Wykorzystaj każdy trening

Edge 540 i 840 mają bogaty pakiet zaawansowanych funkcji treningowych i nawigacyjnych, które zostały stworzone by pomóc w bardziej efektywnym i zrównoważonym procesie treningowym. Algorytmy opracowane przez Firstbeat Analytics™, takie jak VO2 max, status treningu, obciążenie treningowe czy czas regeneracji dostarczają informacji na temat reakcji organizmu na bodźce treningowe2. Dodatkowo, noszenie kompatybilnego smartwatcha Garmin pozwala na pomiar saturacji za pomocą czujnika Pulse Ox3, monitorowanie rezerw energii organizmu Body Battery™, zaawansowane monitorowanie snu oraz ocenę jego jakości. Nowe komputery rowerowe umożliwiają także sprawdzenie stanu aklimatyzacji do warunków środowiskowych, takich jak wysokość nad poziomem morza oraz wysokie temperatury. Co więcej, można zaplanować powiadomienia, które przypomną o uzupełnieniu energii oraz nawodnieniu. Poza danymi dotyczącymi wydajności fizycznej organizmu, liczniki z tej serii monitorują dane jazdy na rowerze górskim zbierając informacje o liczbie skoków, ich odległości oraz parametry Grit & Flow, które ułatwiają analizę płynności jazdy i trudności pokonanej trasy.

Zaktualizowane mapy tras rowerowych, oferują nawigację dostosowaną do rodzaju jazdy, a dane popularności Trendline™ wskażą najczęściej uczęszczane trasy i warte uwagi punkty w okolicy. Ponadto, zarówno użytkownicy Edge'a 540, jak i 840 mają dostęp do danych Trailforks, które ułatwiają rowerzystom znajdowanie ścieżek w okolicy. Od teraz można wstrzymać powiadomienia o zjechaniu z trasy, aby pozwiedzać okoliczne ścieżki, a następnie w dowolnym momencie powrócić do nawigowania po oryginalnej trasie lub do punktu startowego.

Stała łączność

Urządzenia z serii Edge 540 i 840 mają wbudowane funkcje bezpieczeństwa i śledzenia, takie jak LiveTrack, wiadomości grupowe i wykrywanie zdarzeń podczas każdego rodzaju aktywności rowerowych - w tym MTB. Dla dodatkowego zwiększenia świadomości sytuacyjnej, są kompatybilne z linią radarów i świateł rowerowych Varia™, jak również z urządzeniami inReach® z funkcją SOS, które umożliwiają dwukierunkową komunikację także poza zasięgiem sieci.

Gdy nadejdzie czas, aby przenieść sesje treningowe pod dach, urządzenia z serii Edge 540 i 840 można łatwo sparować z inteligentnymi trenażerami Tacx®. Niezależnie od tego, czy trening realizowany jest w domu czy na zewnątrz, aplikacja Garmin Connect, umożliwia tworzenie i przesyłanie kursów do urządzenia Edge, przeglądanie danych z jazdy, a także zapisywanie osobistych rekordów. Ponadto, sklep Connect IQ™ w aplikacji na smartfony umożliwia pobranie niestandardowych pól danych, aplikacji i widżetów, które można łatwo zainstalować na urządzeniu Edge.

Po wyjęciu z pudełka, konfiguracja urządzenia jest bardzo prosta i umożliwia niemal natychmiastowe rozpoczęcie jazdy. Pola danych można ustawić na ekranie komputera lub za pomocą aplikacji na kompatybilnym smartfonie.

Dostępne już teraz, Edge 540 Solar i Edge 840 Solar mają sugerowane ceny detaliczne wynoszące odpowiednio €499.99 i €599.99. W wersjach bez ładowania solarnego, Edge 540 ma sugerowaną cenę detaliczną €399.99, a Edge 840 €499.99. Oba urządzenia dostępne są także w wersjach z czujnikami.

Zaprojektowane do życia na zewnątrz, produkty z segmentu outdoor marki Garmin zrewolucjonizowały codzienność sportowców, miłośników przygód i aktywności na świeżym powietrzu na całym świecie. Zaangażowani w tworzenie produktów, które wzbogacają doświadczenia, pracownicy i projektanci marki Garmin kierują się myślą, że każdy dzień jest okazją do innowacji i pobicia wczorajszych rekordów.

