Nowe pedały Garmin Rally 110 i 210 oferują uniwersalność, umożliwiając szybką zmianę korpusów między rowerami szosowymi i terenowymi. Zamiast wymiennych baterii, pedały mają wbudowany akumulator zapewniający do 90 godzin pracy i szybkie ładowanie

Dostępne są dwa modele: Rally 110 (pomiar jednostronny, od 2799 zł) dla amatorów i Rally 210 (pomiar dwustronny, od 4729 zł) dla profesjonalistów

Pedały gwarantują wysoką precyzję pomiaru (±1%) dzięki przeprojektowanym czujnikom i inteligentnej kalibracji Pedal IQ™.

Wszechstronność i wygoda. Co wyróżnia nowe pedały Garmin?

Garmin, prezentując swoje najnowsze produkty, zdaje się odpowiadać na dwa największe problemy, z jakimi borykali się do tej pory zaawansowani kolarze: konieczność posiadania osobnych mierników do różnych rowerów oraz uciążliwą wymianę baterii. Nowe modele rozwiązują te kwestie, stawiając na uniwersalność i wygodę ładowania.

Kluczową cechą, która wyróżnia nową serię, jest możliwość błyskawicznego przekładania pedałów między rowerami. Nowe pedały z pomiarem mocy Garmin Rally 110 i 210 oferują niezrównaną wszechstronność, pozwalając na szybką zmianę korpusów z blokami szosowymi na te do jazdy terenowej. Dzięki temu jeden zestaw może służyć kolarzowi zarówno na szosie, gravelu, jak i w kolarstwie górskim, co do tej pory było praktycznie niemożliwe bez skomplikowanych i czasochłonnych operacji.

Drugą rewolucją jest rezygnacja z wymiennych baterii na rzecz wbudowanego akumulatora. Zapewnia on do 90 godzin ciągłej jazdy na jednym ładowaniu. Co więcej, zaledwie 15 minut podłączenia do ładowarki wystarczy, aby zyskać kolejne 12 godzin pracy. Garmin pomyślał także o transporcie – specjalny "Tryb podróżny" usypia pedały, oszczędzając energię, gdy nie są używane.

„Od szosy, przez ścieżki gravelowe, po górskie szlaki – rowerzyści ciężko trenują na różnych nawierzchniach i potrzebują wiarygodnych pomiarów, aby osiągać swoje cele. Pomiar mocy nowej generacji Rally 110 i 210, oferuje dokładne i godne zaufania dane, z których jest znany Garmin, wraz z niezrównaną wszechstronnością, wytrzymałością, długością czasu pracy baterii i wiele więcej zaawansowanych funkcji, niż kiedykolwiek wcześniej” – podkreśla Susan Lyman, wiceprezes Garmin ds. sprzedaży konsumenckiej.

Dwa modele dla różnych potrzeb. Czym różnią się Rally 110 i Rally 210?

Nowa seria pedałów Garmin została zaprojektowana tak, by trafiać w potrzeby różnych grup kolarzy – od ambitnych amatorów, po profesjonalistów analizujących każdy wat mocy. Dlatego na rynek trafiają dwa warianty: Rally 110 z pomiarem jednostronnym oraz Rally 210 z pomiarem dwustronnym. Wybór zależy od tego, jak szczegółowych danych potrzebuje użytkownik.

Model Rally 110, czyli tańsza opcja, mierzy moc generowaną przez lewą nogę i na tej podstawie szacuje łączną moc obu. Dostarcza kluczowych danych, takich jak moc i kadencja, które są w zupełności wystarczające dla większości rowerzystów chcących wejść na wyższy poziom treningu.

Z kolei Rally 210 to narzędzie dla najbardziej wymagających. Dwustronne pedały z pomiarem mocy Garmin Rally 110 i 210 w wersji 210 analizują pracę lewej i prawej nogi niezależnie, dając wgląd w szczegółową dynamikę jazdy. Dzięki temu użytkownik otrzymuje dane o balansie mocy między nogami, czasie spędzonym na stojąco i siedząco oraz o efektywności pedałowania na całej długości obrotu korby. To informacje kluczowe do eliminowania dysproporcji i maksymalizacji wydajności.

Niezależnie od wybranego modelu, Garmin zapewnia szeroką kompatybilność. Pedały są dostępne w wersjach współpracujących z najpopularniejszymi systemami bloków na rynku: SHIMANO SPD-SL i LOOK KEO (szosa) oraz SHIMANO SPD (MTB/gravel).

Technologia, design i cena. Ile kosztuje nowa generacja pomiaru mocy?

Poza kluczowymi innowacjami, jak uniwersalność i akumulator, Garmin dopracował swoje pedały również pod kątem precyzji i inteligencji. Całkowicie przeprojektowane czujniki w osiach mają zapewniać dokładność pomiaru na poziomie ±1% i są w pełni kompatybilne z popularnymi owalnymi zębatkami. Nowością jest też inteligentna funkcja kalibracji Pedal IQ™. System sam analizuje takie czynniki jak zmiany temperatury czy czas od ostatniej kalibracji i powiadamia użytkownika, kiedy warto ją przeprowadzić, aby zachować najwyższą precyzję danych.

Zmieniono także samą konstrukcję. Korpusy szosowych wersji RK i RS wykonano z polimeru węglowego, co wpisuje się w trend odchudzania komponentów. Z kolei warianty górskie RX otrzymały metalową, bardziej wytrzymałą obudowę oraz smuklejszy profil, który zwiększa prześwit i minimalizuje ryzyko uderzenia o korzenie czy kamienie na szlaku.

Wejście w świat zaawansowanego treningu wiąże się z konkretną inwestycją. Nowe pedały z pomiarem mocy Garmin Rally 110 i 210 pozycjonowane są w segmencie premium, a ich ceny zaczynają się od 2799 zł za wersję z jednym czujnikiem i od 4729 zł za wariant z pomiarem dwustronnym. Użytkownicy będą mogli również dokupić osobno same korpusy, aby w pełni wykorzystać potencjał systemu na różnych rowerach.

Nowa seria Garmin Rally to coś więcej niż tylko kolejna generacja miernika mocy. To przemyślana odpowiedź na realne potrzeby rynku, łącząca precyzję pomiaru z bezprecedensową wygodą i wszechstronnością. Możliwość łatwego przekładania jednego zestawu między rowerami szosowymi i terenowymi oraz wbudowany akumulator to funkcje, które mogą wyznaczyć nowy standard w tej kategorii produktów.