Każdy na smartfona

Nowe technologie łączą pokolenia. Jak Silversi korzystają z inteligentnych urządzeń?

Wykluczenie technologiczne Silversów (osób po 50 roku życia) to mit, który można odłożyć na półkę. W Polsce aż 97% osób w tym wieku korzysta z inteligentnych urządzeń. Najczęściej są to smartfony (93% Silversów) i laptopy (84%), a sportowe opaski lub smartwatche posiada 36% z nich – wynika z badania Huawei CBG Polska. Tylko 5% badanych deklaruje, że technologia osłabia ich relacje z młodszymi pokoleniami, a 58% uważa, że je poprawia. Co ciekawe, aż 88% Silversów nie widzi negatywnego wpływu technologii na relacje międzypokoleniowe. Dodatkowo 77% osób będących już dziadkami wskazuje, że technologia pozwala im utrzymywać lepszy kontakt z młodszymi generacjami.