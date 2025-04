i Autor: Materiały prasowe

Nowy Garmin vívoactive 6. Inteligentny zegarek dla aktywnego stylu życia

Poznaj vívoactive 6, najnowszy smartwatch od Garmin, który pomoże Ci lepiej zrozumieć swoje ciało i osiągnąć cele związane z kondycją. Z jasnym, kolorowym wyświetlaczem AMOLED i baterią działającą do 11 dni, ten zegarek to idealny towarzysz na co dzień i podczas treningów. Odkryj funkcje monitorowania energii Body Battery, asystenta snu i dziesiątki aplikacji sportowych, które pomogą Ci dbać o zdrowie i samopoczucie.

Garmin vívoactive 6: innowacyjny smartwatch dla każdego Garmin wprowadza na rynek vívoactive 6, najnowszą odsłonę popularnej serii smartwatchy, zaprojektowaną z myślą o monitorowaniu zdrowia i kondycji. Zegarek wyposażono w większy wyświetlacz AMOLED i wydajną baterię, która zapewnia do 11 dni pracy na jednym ładowaniu. To idealne rozwiązanie dla osób, które chcą mieć stały dostęp do informacji o swoim ciele i aktywności fizycznej. Susan Lyman, wiceprezes Garmin ds. sprzedaży konsumenckiej i marketingu, podkreśla: „Bez względu na to, jakie masz cele związane z kondycją, vívoactive 6 został stworzony, aby pomóc zrozumieć potrzeby swojego ciała lepiej niż kiedykolwiek wcześniej. Od porannej rutyny, przez sesję treningową w środku dnia, aż po nocne wyciszenie i wszystko pomiędzy – ten smartwatch będzie z Tobą na każdym kroku." Inteligentny początek dnia z vívoactive 6 Vívoactive 6 oferuje inteligentny budzik, który analizuje fazy snu i delikatnie budzi użytkownika wibracjami w optymalnym momencie. Po przebudzeniu, poranny raport dostarcza kluczowych informacji o śnie, stanie regeneracji, poziomie energii Body Battery, zaplanowanych wydarzeniach i zmienności tętna (HRV). Raport można spersonalizować, dodając do niego więcej danych i inspirujących wiadomości. Monitorowanie kondycji i samopoczucia przez całą dobę Ten smartwatch oferuje szeroki zakres funkcji do monitorowania kondycji i samopoczucia, pomagając użytkownikom utrzymać energię przez cały dzień. Body Battery: Mierzy poziom energii w ciągu dnia, pomagając znaleźć najlepszy czas na aktywność i odpoczynek. Teraz z jeszcze większą ilością szczegółów i wskazówek dotyczących wpływu snu, drzemek, codziennych czynności i stresu na rezerwy energii.

Asystent snu: Ocenia jakość snu, oferuje spersonalizowane wskazówki, rejestruje fazy snu, drzemki, saturację i status HRV.

Status HRV: Monitoruje zmienność tętna podczas snu, aby lepiej zrozumieć ogólny stan zdrowia i reakcję organizmu na stres.

Monitorowanie stresu: Pomaga śledzić wpływ stresu na organizm w ciągu dnia.

Medytacja i ćwiczenia oddechowe: Umożliwiają redukcję stresu i relaksację dzięki aplikacjom z przewodnikiem.

Pulse Ox: Monitoruje saturację krwi podczas snu i w ciągu dnia.

Women’s health: Pozwala na rejestrowanie cyklu miesiączkowego lub przebiegu ciąży wraz ze wskazówkami dotyczącymi ćwiczeń i żywienia.

vívoactive 6: wsparcie podczas treningów

vívoactive 6: wsparcie podczas treningów

Vívoactive 6 oferuje ponad 80 fabrycznie załadowanych aplikacji sportowych, w tym do chodzenia, biegania, jazdy na rowerze i pływania. Dostępne są również codzienne sugestie treningowe z planami do aktywnego chodzenia oraz gotowe treningi w aplikacji Garmin Connect, obejmujące ćwiczenia siłowe, HIIT, jogę, pilates i mobility. Użytkownicy mogą również skorzystać z planów treningowych Garmin Coach, które można spersonalizować na podstawie danych o wydajności, regeneracji i parametrach zdrowotnych. Zegarek monitoruje kroki, spalone kalorie, minuty aktywności, VO2 max i inne parametry. Osoby poruszające się na wózku mogą korzystać ze specjalnego trybu, który rejestruje pchnięcia kół i przypomina o zmianie rozłożenia obciążenia. Podczas biegania, vívoactive 6 rejestruje parametry dynamiki biegu, takie jak kadencja, długość kroku i czas kontaktu z podłożem. Pomiar mocy biegowej pomaga w zarządzaniu wysiłkiem. Funkcja PacePro™ wyświetla sugerowane tempo dostosowane do profilu trasy i preferencji biegacza. Po treningu, funkcje korzyści treningowych i czasu regeneracji pomagają zrozumieć wpływ treningu na kondycję i określić czas potrzebny na regenerację. Bądź na bieżąco z vívoactive 6 Po sparowaniu z kompatybilnym smartfonem (iPhone® lub Android™), vívoactive 6 wyświetla wiadomości tekstowe, e-maile i powiadomienia. Użytkownicy telefonów z systemem Android mogą również odpowiadać na wiadomości tekstowe za pomocą klawiatury na zegarku. Funkcje bezpieczeństwa i śledzenia umożliwiają wysyłanie wiadomości z lokalizacją do kontaktów alarmowych. Płatności zbliżeniowe Garmin Pay™ ułatwiają zakupy, a funkcje muzyczne pozwalają na słuchanie muzyki ze Spotify®, Amazon Music i Deezer bez używania telefonu (wymagana subskrypcja). W aplikacji Garmin Connect™ można analizować dane o zdrowiu i kondycji, a w sklepie Connect IQ™ pobierać dodatkowe aplikacje i tarcze zegarka. Vívoactive 6 ma lekki, aluminiowy bezel i silikonowy pasek. Dostępny jest w kolorach Black/Slate, Bone/Lunar Gold, Jasper Green i Pink Dawn. Smartwatch będzie dostępny na stronie garmin.com od 4 kwietnia w sugerowanej cenie detalicznej 1419 zł.