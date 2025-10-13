Infinix NOTE 50 Pro 4G, dostępny od 1549 zł, to nowy smartfon w Plusie, oferujący szybkie ładowanie 90W (przewodowo) i 30W (bezprzewodowo) oraz duży ekran AMOLED 144Hz

Smartfon wyróżnia się metalową obudową ArmorAlloy™ i bogatym zestawem sprzedażowym, zawierającym m.in. etui, szkło ochronne i słuchawki, co jest rzadkością na rynku

Za wydajność odpowiada procesor MediaTek Helio G100 z 8 GB RAM i 256 GB pamięci, a także platforma One-Tap Infinix AI∞ z funkcjami kreatywnymi i monitorowania zdrowia

Infinix, obecny w Polsce od 3 lat i z ponad 300 tysiącami sprzedanych smartfonów, konsekwentnie buduje swoją pozycję, oferując zdywersyfikowane portfolio produktów i akcesoriów

Nowy smartfon Infinix w Polsce. Jaka cena i co oferuje?

Na polski rynek, między innymi do oferty sieci Plus, trafił nowy smartfon Infinix NOTE 50 Pro 4G, którego cena startuje od 1549 zł. Urządzenie ma ambicję powalczyć o klienta w zatłoczonym segmencie średniej półki cenowej, oferując parametry, które do tej pory kojarzone były głównie z droższymi modelami. Producent postawił na kilka mocnych akcentów, mających wyróżnić jego propozycję na tle konkurencji.

Kluczowym atutem ma być technologia ładowania. Smartfon wyposażono w pojemną baterię 5200 mAh, którą można naładować z mocą aż 90 W przewodowo oraz 30 W bezprzewodowo. To parametry, które w tej klasie cenowej wciąż należą do rzadkości i pozwalają na uzupełnienie energii w bardzo krótkim czasie. Kolejnym elementem przyciągającym uwagę jest duży, 6,78-calowy wyświetlacz AMOLED Full HD+ z częstotliwością odświeżania 144 Hz, zapewniający ponadprzeciętną płynność obrazu, docenianą zwłaszcza w grach i podczas dynamicznego przewijania treści. Za wydajność odpowiada procesor MediaTek Helio G100 wspierany przez 8 GB pamięci RAM, a na dane użytkownika przeznaczono 256 GB.

Wytrzymałość i bogaty zestaw. Czym kusi nowy smartfon Infinix?

W segmencie, gdzie producenci często szukają oszczędności, Infinix zdaje się iść pod prąd. Nowy smartfon Infinix wyróżnia się na rynku nie tylko specyfikacją, ale przede wszystkim solidną, metalową konstrukcją i wyjątkowo bogatym zestawem sprzedażowym. Obudowę wykonano z metalu ArmorAlloy™, który według zapewnień marki łączy szlachetne wzornictwo stali damasceńskiej z lekkością aluminium lotniczego. Całość uzupełnia wewnętrzna architektura ShockAbsorb™, mająca za zadanie rozpraszać energię uderzenia i chronić urządzenie przed skutkami upadków. Taka konstrukcja nie tylko zwiększa wytrzymałość, ale także poprawia odprowadzanie ciepła i pozwoliła obniżyć masę urządzenia o 10 procent.

Prawdziwą rzadkością w dzisiejszych czasach jest jednak zawartość pudełka. Podczas gdy większość konkurentów rezygnuje nawet z ładowarki, Infinix dołącza do modelu NOTE 50 Pro 4G kompletny pakiet startowy. W zestawie z telefonem klient otrzymuje:

przewód USB-C do ładowania,

magnetyczne etui na telefon,

szkło ochronne na wyświetlacz,

przewodowe słuchawki.

To oznacza, że użytkownik od razu po zakupie jest w pełni wyposażony i nie musi ponosić dodatkowych kosztów rzędu 100-200 zł. Urządzenie jest także pierwszym w portfolio marki zintegrowanym z platformą One-Tap Infinix AI∞, która oferuje dostęp do inteligentnych funkcji kreatywnych i monitorowania zdrowia.

Jak Infinix buduje swoją pozycję w Polsce?

Premiera nowego modelu to nie tylko wydarzenie produktowe, ale także element szerszej strategii biznesowej. Marka Infinix jest obecna w Polsce od trzech lat i w tym czasie zdołała zbudować solidne fundamenty swojej działalności. Dowodem na to jest sprzedaż ponad 300 tysięcy smartfonów, co dla stosunkowo nowego gracza na nasyconym rynku jest wynikiem godnym odnotowania. To pokazuje, że firma znalazła swoją niszę i skutecznie trafia do określonej grupy klientów.

Strategia produktowa Infinix opiera się na dywersyfikacji. W polskim portfolio pojawiło się już ponad 30 modeli z różnych półek cenowych, zgrupowanych w serie ZERO, NOTE, HOT i SMART. Premiera Infinix NOTE 50 Pro 4G jest kolejnym krokiem w konsekwentnym budowaniu oferty, która ma odpowiadać na potrzeby zarówno oszczędnych, jak i bardziej wymagających użytkowników. Firma nie ogranicza się jednak wyłącznie do telefonów. Jej oferta systematycznie poszerza się o akcesoria, takie jak smartwatche, słuchawki bezprzewodowe i powerbanki, co jest typowym ruchem mającym na celu budowę spójnego ekosystemu i zwiększenie lojalności klientów wobec marki.

Wprowadzenie na rynek modelu takiego jak NOTE 50 Pro 4G jest więc jasnym sygnałem, że Infinix zamierza aktywnie walczyć o polskiego konsumenta. Agresywna polityka cenowa połączona z oferowaniem specyfikacji i wyposażenia, które często przewyższają standardy w danym segmencie, to przepis, który może zapewnić marce dalszy, dynamiczny wzrost.

NOTE 50 Pro 4G – Specyfikacja techniczna Parametr Wartość Bateria 5200 mAh, ładowanie przewodowe 90 W, bezprzewodowe 30 W Wyświetlacz AMOLED FHD+ 6,78’’Częstotliwość odświeżania 144 Hz Pamięć 8 GB RAM / 256 GB ROM Procesor MediaTek Helio G100 Główny aparat 50 Mpx, optyczna stabilizacja obrazu,podwójna lampa błyskowa Przedni aparat 32 Mpx, podwójna lampa błyskowa NFC 360° USB USB-C System operacyjny Android 15 z XOS 15

Pieniądze to nie wszystko - Sebastian Kondracki Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.