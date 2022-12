Odświeżanie 120 Hz, Ambilight i tryb flagi. Które modele Philips TV sprawdzą się do sportowych transmisji?

Znana instagramerka zarabia więcej niż Morawiecki! A to tylko część jej zarobków

Przygotowania do startu największej piłkarskiej imprezy tego roku są na ostatniej prostej, a kibice planują już swój kalendarz pod kątem zmagań ulubionych drużyn i umawiają się na wspólne oglądanie meczów. Jeżeli ktoś jeszcze zastanawia się nad wymianą sprzętu, który w pełni odda sportowe emocje w domowym zaciszu, to jest to właśnie ten moment. Dla wszystkich niezdecydowanych marka Philips TV przygotowała krótki przewodnik po najciekawszych i atrakcyjnych cenowo modelach ze swojej oferty, a także promocję, w której polecane telewizory można kupić z soundbarem za pół ceny.

Przepis na idealny telewizor do transmisji sportowych według ekspertów Philips TV:

- matryca z odświeżaniem 120 Hz – sprawi, że ruch na ekranie będzie płynny, a efekt smużenia przy szybkich podaniach niewidoczny; koniec z irytującym białym śladem ciągnącym się za piłką przy dynamicznych dośrodkowaniach

- technologia Ambilight – sprawi, że obraz będzie bardziej realistyczny i trójwymiarowy, a oglądający poczują się jak w środku akcji; dodatkowo dzięki barwnej poświacie wokół telewizora sam ekran wyda się większy niż w rzeczywistości; warto pamiętać, że na czas transmisji sportowych telewizory Philips TV umożliwiają ustawienie kolorystyki Ambilight w barwach narodowych ulubionej drużyny – ciekawa opcja dla najbardziej zagorzałych kibiców

- Smart TV z bogatą bazą aplikacji – jeżeli ktoś wykorzystuje telewizor głównie do oglądania treści VOD, a nie tradycyjnych kanałów TV, to wybór modelu z dostępem do najważniejszych platform streamingowych oraz kluczową aktualnie aplikacją TVP Sport z transmisjami meczów jest niezbędny

- obsługa Dolby Atmos – podczas nadchodzących mistrzostw mecze mają być transmitowane z dźwiękiem w tym formacie, jeśli zatem chcemy poczuć się jak na prawdziwym stadionie piłkarskim, otoczeni odgłosami z trybun i boiska, to warto wybrać sprzęt zapewniający obsługę tego standardu

- obsługa najważniejszych formatów HDR – bo wszystko co dobre, szybko się kończy i gdy sportowe emocje opadną, telewizor powinien odtwarzać materiały HLG, Dolby Vision czy HDR10+, żebyśmy mogli oglądać filmy i seriale w najwyższym standardzie

- rozwiązania dla graczy – jak powyżej: jeżeli ktoś lubi pograć wieczorami na konsoli, to przy wyborze nowego telewizora powinien sprawdzić jego udogodnienia dla graczy; złącze HDMI 2.1 eArc, obsługa technologii VRR dla treści 4K w częstotliwości 48-120 Hz z prędkością przesyłu 48 Gb/s, Auto-Low-Latency czy kompatybilność z FreeSync Premium pozwolą cieszyć się nowym sprzętem nawet po zakończeniu rozgrywek

Atrakcyjne cenowo telewizory do transmisji sportowych polecane przez ekspertów Philips TV:

Philips 65PUS8857

Model z tegorocznej serii The One to propozycja dla osób szukających uniwersalnych rozwiązań w przystępnej cenie: trójstronny system Ambilight, wysokiej jakości matryca LCD WCG o częstotliwości odświeżania 120 Hz, obsługa wszystkich najważniejszych formatów HDR i Dolby Atmos oraz Smart TV na najnowszym systemie operacyjnym Android TV 11. Za wysoką jakość wyświetlanych treści i znakomite odwzorowanie bogatej palety barw odpowiada procesor obrazu Philips P5 piątej generacji. W cenie 4999 zł za 65-calowy ekran.

Philips 75PUS8807

Siostrzany model z serii The One o przekątnej 75’’ dla tych, którzy nie boją się dużych rozmiarów. Posiada wszystkie funkcje opisanego powyżej telewizora, a jedyne różnice są w designie. Dla większej stabilności ekran Philips 75PUS8807 (podobnie jak dostępnej w sprzedaży wersji 86-calowej) osadzono na podwójnych srebrnych nóżkach. Urządzenie daje możliwość również montażu na ścianie. Robiący wrażenie ekran 75’’ dostępny w cenie 6999 zł.

Philips 55OLED707

Propozycja dla osób, które nie mają możliwości ustawienia w swoim salonie większego ekranu. W takim wypadku warto wybrać najwyższą jakość obrazu i matrycę OLED. Dzięki niej transmisje będą płynne, sceny pełne najdrobniejszych detali, kolory nasycone, a czerń naprawdę głęboka. Ten model to przystępny cenowo telewizor w technologii OLED wyposażony w procesor P5, matrycę 120 Hz oraz HDMI 2.1. Całość uzupełnia trójstronny system Ambilight, Smart TV na bazie Android 11, obsługa formatów HLG, HDR10 i HDR10+ oraz wsparcie Dolby Vision i Dolby Atmos, a także system dźwiękowy o mocy 50W. Model 55” dostępny w cenie 5999 zł.

