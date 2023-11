Okazyjne ceny Xiaomi nie pozwalają zapomnieć o nadchodzącym Black Friday

Promocje Xiaomi na Black Friday 2023

Tegoroczny Black Friday zbliża się wielkimi krokami, a Xiaomi już teraz proponuje przeceny wybranych produktów. W najświeższej ofercie znalazły się między innymi kolejne urządzenia AIoT, opaski sportowe czy słuchawki. Poniższe promocje będą obowiązywały od 13 do 27 listopada.

Inteligentne odkurzacze Xiaomi – doskonała pomoc w porządkach w domu Technologia w swojej najpraktyczniejszej odsłonie – asortyment odkurzaczy Xiaomi to produkty niezawodne, o pięknym, minimalistycznym i konsekwentnym designie. Dodatkowo są proste w obsłudze – aby domowe obowiązki były jak najprzyjemniejsze.Xiaomi Mi Vacuum Cleaner G9 Plus Odkurzacz Xiaomi Mi Vacuum Cleaner G9 Plus ma wiele funkcji i specjalistycznych szczotek, które pozwalają na dokładne odkurzenie nie tylko podłogi, ale także dywanu, poduszki czy zasłon. Ponadto posiada funkcję oczyszczania powietrza, przechwytując do 99,9%1 drobnego pyłu, a 5-stopniowa filtracja zapobiega zanieczyszczeniu zwrotnemu. Bateria 2500 mAh pozwala na sprzątanie od 35 do 60 minut2 w zależności od trybu. Wśród licznych opcji można znaleźć tryb supermocny, który pozwala na dogłębne odkurzenie, przy nieco krótszym czasie pracy. Wymiana baterii zajmuje zaledwie chwilę, co ułatwia na jeszcze szybsze zakończenie odkurzania. Podsumowując, łatwo opróżnia się pojemnik na kurz, łatwo myje się filtry i łatwo przechowuje się go – innymi słowy – życie staje się łatwiejsze!. Cena rekomendowana: 999 zł. Cena promocyjna rekomendowana: 799 zł.

Xiaomi Vacuum Cleaner G10 Plus

To flagowy model odkurzacza bezprzewodowego. Daje imponującą moc ssania – aż 150 AW. W połączeniu z 12-stożkowym cyklonowym systemem oddzielania kurzu i powietrza staje się idealnym rozwiązaniem na codzienne oraz gruntowne sprzątanie. W zestawie można znaleźć dyszę ze szczotką 2 w 1, która dokładnie czyści powierzchnie mebli i elektroniki oraz dyszę szczelinową, która jest przeznaczona do czyszczenia zakamarków. Na nowoczesnym wyświetlaczu szybko można sprawdzić, ile zostało energii i w jakim trybie odkurzacz pracuje. Dodatkowo do zestawu dołączona jest szczotka do czyszczenia powierzchni z roztoczy. Efektywnie eliminuje roztocza i łupież z tkanin pościeli oraz tapicerki, gwarantując czyste i zdrowe środowisko w domu. Cena rekomendowana: 1199 zł. Cena promocyjna rekomendowana: 999 zł.

Wsparcie w treningu i zdrowym trybie życia

Opaski sportowe Xiaomi podbiły serca wielu, którzy chcą zadbać o swoje zdrowie i dobre samopoczucie. Dyskretnie towarzyszą przez cały dzień, monitorując parametry życiowe, tym samym umożliwiając wprowadzenie zasad zdrowego trybu życia. Xiaomi Smart Band 7 NFC

Siódma generacja opasek sportowych Xiaomi ma większy ekran3, więcej funkcji oprogramowania, szybszy procesor i płatności zbliżeniowe. Opaska pomoże przy treningu, zadba o monitoring ważnych parametrów naszego ciała, ale też przypomni nam o istotnych wydarzeniach, dyskretnie powiadomi o nadchodzących połączeniach wtedy, gdy nie możemy skorzystać ze smartfonu. Funkcja płatności zbliżeniowych NFC to znacznie ułatwienie dla zabieganych i aktywnych – dzięki niej można płacić za zakupy bez wyciągania portfela lub smartfonu z kieszeni. Opaska może działać nieprzerwanie do dwóch tygodni na jednym ładowaniu. Cena rekomendowana: 269 złCena promocyjna rekomendowana: 219 zł. Redmi Watch 3.

To smartwatch dla użytkowników aktywnych, kochających sport i dobry styl. Ma jasny i wyraźny, nawet w ostrym słońcu, ekran AMOLED. Co ważne, za jego pomocą można prowadzić rozmowy, po sparowaniu ze smartfonem. Wygląd? Premium! Funkcje? Wszystko, czego potrzeba: wbudowany GPS i wodoodporność 5ATM4, pięć głównych systemów pozycjonowania satelitarnego i 121 trybów, w tym sześć automatycznie rozpoznawanych treningów sportowych, wraz z pomiarem natlenienia krwi, tętna, snu i innymi funkcjami monitorowania.Cena rekomendowana: 449 zł. Cena promocyjna rekomendowana: 369 zł.

Redmi Buds 4 Lite

Do 20 godzin grania z etui ładującym, 12-milimetrowe przetworniki, Bluetooth 5.3, słuchawka ważąca 3,92 g, wodoodporność klasy IP54… Im więcej wymieni się cech słuchawek Redmi Buds 4 Lite, z tym większym niedowierzaniem patrzy się na ich cenę. W tej klasie trudno znaleźć lepiej wyposażone i lżejsze słuchawki. Jeśli dodać do tego równania promocję cenową, to wynik może być tylko jeden – nowa para słuchawek w domu!Cena rekomendowana: 99 złCena promocyjna rekomendowana: 89 zł

Internetowy monitoring – bezpieczeństwo i spokój

W skład systemu Xiaomi Smart Home wchodzi cały szereg urządzeń i ilu użytkowników i rodzin tyle schematów połączeń. Bezpieczeństwo zapewnią kamery z możliwością podglądu na smartfonie lub tablecie.Kamera C200 Kamera Xiaomi C200 to gwarancja kontroli. Łączy się z internetem przez Wi-Fi, ma wbudowane złącze na kartę microSD (do nagrywania wideo). Można nią sterować za pomocą smartfonu lub tabletu z aplikacją Xiaomi Home. Ma wewnętrzny mikrofon, więc użytkownik może też słyszeć, co się dzieje w monitorowanym pomieszczeniu. Oczywiście kamera obsługuje sterowanie w czterech kierunkach. Jakość rejestrowanego i przesyłanego obrazu to FullHD (1920 na 1080 px). Kamera C200 jest przeznaczona tylko do użytku w pomieszczeniach.Cena rekomendowana: 159 zł Cena promocyjna rekomendowana: 119 zł

Kamera zewnętrzna AW 200Kiedy jest potrzebny monitoring czegoś więcej niż wnętrza naszego domu lub widoku za oknem, do akcji wkracza kamera outdoorowa. Jest to wodoodporne (IP65) urządzenie z wbudowanymi wieloma funkcjami bezpieczeństwa. Przykładowo można uruchomić tryb wykrywania ruchu oraz ustawić odpowiednią reakcję – jak odtworzenie nagrania przez wbudowany w kamerę głośnik. Z kamery można korzystać jak z domofonu – rozmawiać na odległość z filmowaną osobą. AW 200 ma funkcję ulepszonej widoczności w nocy i trudnych warunkach oświetleniowych. Ten kolorowy „noktowizor” tak mocno wzmacnia obraz, że umożliwia jego nagrywaniebnawet przy pełnym zaciemnieniu.Cena rekomendowana: 169 zł. Cena promocyjna rekomendowana: 129 zł.

Pieniądze to nie wszystko Waldemar Buda Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.