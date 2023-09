Xiaomi Education przedstawia projekt „Story in Sight”

Projekt „Story in Sight” jest częścią szerszego przedsięwzięcia edukacyjnego Xiaomi - Xiaomi Education. To świadectwo zaangażowania Xiaomi w inspirowanie i wzmacnianie pozycji młodzieży na całym świecie, poprzez dostarczanie im narzędzi i technologii do realizacji ich kreatywnego potencjału.

Istotą projektu „Story in Sight” jest szansa, jaką daje on studentom: możliwość uczenia się wprost od uznanego fotoreportera Giuseppe Nucciego. Dzięki bogatej karierze, która zaprowadziła go w najdalsze zakątki świata, Nucci doskonalił swój kunszt w opowiadaniu historii ludzi i miejsc poprzez wizjer obiektywu fotograficznego. Przez lata jego prace były prezentowane w wielu międzynarodowych gazetach, czasopismach i magazynach, takich jak National Geographic Magazine, The New York Times, The Guardian i Wired. W 2018 roku zdobył również nagrodę Picture of the Year, jedno z najbardziej prestiżowych trofeów dla fotoreporterów. Od 2017 roku Giuseppe Nucci dzieli się swoją wiedzą fotograficzną ze studentami na całym świecie. W 2022 roku został mianowany instruktorem Akademii Leica, co podkreśla jego kunszt nie tylko jako fotoreportera, ale także jako nauczyciela.

- Jestem zaszczycony możliwością poprowadzenia warsztatów Xiaomi Education - "Story in Sight” - powiedział Giuseppe Nucci. „Zagłębianie się w sferę opowiadania historii fotograficznych wraz ze studentami stanowi dla mnie ekscytujące wyzwanie. Szczerze aspiruję do przekazywania moich doświadczeń jako fotografa, inspirując studentów do stania się wyjątkowymi gawędziarzami”.

Uniwersytet w Barcelonie to pierwsza instytucja uczestnicząca w projekcie „Story in Sight”. Założony w 1450 roku, jest jedną z najstarszych i najbardziej cenionych uczelni wyższych w Europie, znaną z wyjątkowych standardów akademickich, znaczącego wkładu w badania i zaangażowania w odpowiedzialność społeczną. Warsztaty odbędą się na terenie tego wyjątkowego uniwersytety w listopadzie bieżącego roku, w ramach semestru zimowego. W warsztatach będą mogli wziąć udział studenci Wydziału Filologii i Komunikacji Wizualnej, Wydziału Sztuk Pięknych oraz Wydziału Informacji i Mediów Audiowizualnych.

Dr Javier Orduña, koordynator ds. chińskich uczelni w prorektoracie ds. polityki międzynarodowej i profesor na Wydziale Filologii i Komunikacji Uniwersytetu w Barcelonie, wyraża oczekiwania uniwersytetu: „Jesteśmy podekscytowani możliwością goszczenia warsztatów »Story in Sight« na Uniwersytecie w Barcelonie. Współpraca z Xiaomi i fotoreporterem Giuseppe Nucci stanowi dla naszych studentów niesamowitą okazję do doskonalenia umiejętności opowiadania historii za pomocą fotografii. Jesteśmy przekonani, że współpraca z doświadczonym profesjonalistą, takim jak Giuseppe, oraz zdobywanie dalszych spostrzeżeń z życia wziętych i różnych praktycznych doświadczeń zapewni naszym studentom przydatne elementy kontrastowe w ramach ich edukacji uniwersyteckiej”.

Dzięki wspólnym wysiłkom, projekt Xiaomi Education – „Story in Sight” czerpie z wiedzy i doświadczenia fotoreportera Giuseppe Nucciego, aby wzmocnić i zainspirować kolejne pokolenie.

