Nawet 16 dni bez ładowania

Kontynuując osiągnięcia poprzednika, OnePlus Watch 3 oferuje imponującą żywotność baterii. Smartwatch zapewnia aż 5 dni (do 120 godzin) pracy w trybie inteligentnym lub do 16 dni w trybie oszczędzania energii. Co więcej, zegarek wystarczy ładować tylko przez 10 minut, aby zapewnić mu energię wystarczająca na cały dzień użytkowania.

OnePlus Watch 3 jest wyposażony w procesor Snapdragon W5 oraz nowy chipset BES2800 MCU Efficiency, a także wykorzystuje architekturę Dual Engine, zapewniając optymalną równowagę między długą żywotnością baterii, a wykorzystaniem inteligentnych funkcji. Warto zauważyć, że nowa technologia produkcji chipsetu BES2800 została ulepszona i oparta na zaawansowanej 6-nanometrowej technologii FinFET, co znacząco zwiększa efektywność energetyczną zegarka.

Wpływ na wyniki baterii w OnePlus Watch 3 ma także zwiększenie gęstości akumulatora (wykorzystanie technologii OnePlus Silicon NanoStack Battery, znanej z modelu OnePlus 13), a także wzrost jego pojemności – aż do 631 mAh (z 500 mAh w OnePlus Watch 2).Oprócz przyspieszenia działania urządzenia, ta zmiana znacząca redukuje zużycie energii.

Ponadto, wprowadzono baterię z anodą krzemową, znaną z OnePlus 13 czy ekran o zwiększonej efektywności energetycznej, zoptymalizowano antenę dla lepszego wykorzystania energii oraz system WearOS. Te decyzje przyczyniły się do wyjątkowej wydajności premierowego modelu – OnePlus Watch 3.

Gdy technologia spotyka elegancję

OnePlus Watch 3 zachowuje swoją ikoniczną stalową kopertę znaną z poprzedniego modelu, jednocześnie wprowadzając nowy, elegancki bezel z tytanowego stopu pokryty trwałą powłoką PVD. Takie rozwiązanie zwiększa jego wytrzymałość i nadaje mu wyjątkowego wyglądu. Zastosowana technologia 2D Sapphire Crystal Display zapewnia nie tylko jaśniejszy ekran, ale także imponującą wytrzymałość i trwałość.

Zegarek będzie dostępny w dwóch oszałamiających kolorach: Emerald Titanium and Obsidian Titanium. Model Emerald Titanium posiada srebrny bezel z tytanu i stalową obudowę, a także zielony pasek z fluoroelastomeru ze stalową klamrą. Z kolei wariant Obsidian Titanium wyróżnia się czarnym bezelem z tytanu i stalową obudową oraz czarnym paskiem z fluoroelastomeru ze stalową klamrą. Ta wyrafinowana stylistyka to idealne połączenie nowoczesnej technologii, dynamiki sportowego stylu i subtelnej elegancji.