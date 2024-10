i Autor: materiały prasowe

Nowe technologie

OPPO jako pierwsza firma na świecie wdraża architekturę MoE na urządzeniu

OPPO wdrożyło architekturę Mixture of Experts (MoE) na urządzeniu jako pierwsza firma na świecie. To przełomowy krok, który poprawia wydajność przetwarzania AI oraz otwiera nowe możliwości dla bardziej zaawansowanej i wszechstronnej sztucznej inteligencji dostępnej na urządzeniach, co tworzy podstawy dla przyszłych innowacji w zakresie integracji AI ze sprzętem mobilnym.