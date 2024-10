Seria OPPO Find X8 z systemem Hasselblad Master Camera

Dane zdrowotne ze smartwatchy kluczem do przyszłości medycyny

- Seria Find X8 wyznacza nowy standard dla smartfonów, łącząc Hasselblad Master Camera System z wydajnością nowej generacji, zawansowaną technologią baterii i postępem w zakresie OPPO AI w ramach ColorOS 15. Find X8 Pro to flagowy model, który przesuwa granice branży dzięki niezwykłemu zoomowi, natomiast Find X8 jest niewiarygodnie cienki i lekki pomimo swojej ultra-potężnej wydajności - podkreśla Pete Lau, SVP and Chief Product Officer, OPPO.

Dostarczając najnowocześniejsze technologie, w tym nowoczesny hardware, zaawansowane oprogramowanie i możliwości sztucznej inteligencji, OPPO dąży do zapewnienia większej liczbie konsumentów urządzeń światowej klasy. Już wkrótce marka przekaże szczegóły na temat nowej serii OPPO Find X8.

Z kolei OnePlus oficjalnie zaprezentowało swój najnowszy system operacyjny – OxygenOS 15, który dzięki połączeniu wysokiej wydajności, przemyślanego wzornictwa i zaawansowanych możliwości AI, zapewnia lepsze wrażenia z użytkowania. OxygenOS 15 oferuje wyjątkowe doświadczenie Fast&Smooth, wprowadzając innowacyjne funkcje oraz uwzględniając opinie użytkowników, tak aby jak najlepiej odzwierciedlać ducha marki „Never Settle”.

Polecany artykuł: Nowy OnePlus Open w kolorze legendarnego aparatu Hasselblad

- Zależało nam, żeby OxygenOS 15 współgrał z naszymi użytkownikami, łącząc nowoczesne funkcje AI oraz unikalny design, który właśnie oni pomogli nam stworzyć. OxygenOS 15 wyznacza nowy standard wydajności i produktywności oprogramowania - wyjaśnia Arthur Lam, Director of OxygenOS Product.

Kluczowe cechy OxygenOS 15

Wiodące w branży doświadczenie Fast&Smooth dzięki technologii Parallel Processing

OxygenOS 15 wprowadza ulepszone animacje, które dzięki nowatorskiej technologii Parallel Processing (pl. Przetwarzanie Równoległe) zwiększają wygodę korzystania z urządzenia. Ta unikalna w branży innowacja pozwala na płynne przejścia między aplikacjami, nawet przy intensywnym użytkowaniu. Niezależnie od tego, czy otwieramy i przełączamy się między 20 aplikacjami z rzędu, czy wykonujemy standardowe operacje systemowe, OxygenOS 15 zapewnia niezmiennie stabilne i płynne działanie.

Dodatkowo, dzięki analizie i usunięciu zbędnych funkcji, użytkownicy zyskali więcej wolnego miejsca na aplikacje i pliki, co zapewnia optymalną wydajność bez kompromisów. Co istotne, na najnowszych flagowych telefonach OnePlus, system OxygenOS 15 zajmuje prawie 20 proc.mniej miejsca niż OxygenOS 14 na OnePlus 12.

Krok naprzód w produktywności i kreatywności wspomaganej przez AI

Zaprojektowany w celu zwiększenia kreatywności użytkowników, OxygenOS 15 oferuje zaawansowane funkcje sztucznej inteligencji w fotografii za pomocą technologii OnePlus AI. Funkcja AI Detail Boost pozwala przekształcić zdjęcia o niskiej rozdzielczości, a także te przycięte, w fotografie 4K. Ta funkcja, zintegrowana z albumem zdjęć, automatycznie rozpoznaje rozpikselowane zdjęcia i umożliwia poprawę ich jakości jednym kliknięciem, zwiększając ich wyrazistość. Dzięki nowej funkcji AI Unblur możemy łatwo poprawić rozmyte zdjęcia bez potrzeby używania dodatkowych aplikacji. Natomiast, fotografowanie przez szkło nigdy nie było tak łatwe, dzięki funkcji AI Reflection Eraser, która usuwa zarówno wyraźne, jak i subtelne odbicia za pomocą jednego kliknięcia, przywracając zdjęciom ich naturalny i realistyczny wygląd.

Współpraca z Google dla zwiększonej produktywności

Korzystając z modeli Gemini, zaawansowana sztuczna inteligencja OnePlus ma pomóc użytkownikom przejść od dobrych do świetnych wyników pracy. Intelligent Search to przełomowa funkcja oparta na AI, która umożliwia wyszukiwanie informacji poprzez prowadzenie konwersacji przypominającej tę z człowiekiem. Niezależnie od tego, czy szukamy konkretnej odpowiedzi w danym pliku, ustawieniach czy notatce, Intelligent Search interpretuje zapytanie i wyświetla najbardziej trafne wyniki. Funkcja Circle to Search with Google, uruchamiana poprzez długie naciśnięcie paska nawigacyjnego lub przycisku Home, pozwala wyszukiwać obrazy lub teksty w Google poprzez zaznaczenie ich kółkiem.

Dzięki tej funkcji, nie musimy opuszczać bieżącej aplikacji, żeby sprawdzić interesującą nas kwestię w wyszukiwarce. Pass Scan umożliwia szybkie skanowanie papierowych lub cyfrowych kart pokładowych. Funkcja ta działa zarówno z poziomu aparatu, jak i albumu zdjęć, oferując większą elastyczność. OxygenOS 15 zwiększa produktywność także dzięki AI Notes, która pozwala formatować, rozszerzać lub skracać treści, sprawiając, że notatki są dopracowane i dobrze ustrukturyzowane. Dodatkowo funkcja ta jest obsługiwana głosowo.W najnowszej wersji OxygenOS, AI Reply zostało włączone do AI Toolbox, który jest dostępny z inteligentnego paska bocznego. Ta funkcja generuje odpowiedzi odpowiednie do kontekstu rozmowy. Podczas korzystania z aplikacji czatu, AI Reply automatycznie aktywuje się w AI Toolbox, gotowe do szybkiego użycia.

Google Gemini, asystent AI

W nadchodzących flagowych urządzeniach OnePlus aplikacja Google Gemini zostanie zintegrowana jako domyślny asystent AI, co zwiększy możliwości kreatywne i poprawi doświadczenia użytkownika. Użytkownik będzie mógł rozmawiać z Gemini, który pomoże mu w pisaniu, planowaniu, uczeniu się itd. Innowacyjne funkcje, takie jak Gemini Live, pozwolą na naturalne rozmowy głosowe z asystentem, podczas których będziemy mogli odbyć burzę mózgów, uprościć skomplikowane tematy czy odbyć trening przed ważną rozmową na żywo. Gemini Live wkrótce będzie dostępne w ponad 40 językach.

Odświeżony design odzwierciedlający unikalność i kreatywność

OxygenOS 15 wprowadza unikalny styl, który podkreśla osobowość OnePlus, jednocześnie łącząc w sobie lekką estetykę marki. W OxygenOS 15 wprowadzono szereg aktualizacji, mających na celu odświeżenie dotychczasowego wyglądu. To zupełnie nowa animacja startowa, nowe ikony, większy wybór Shelf Cards czy dodatkowe warianty wizualne odblokowania telefonu za pomocą odcisków palca. Ponadto OnePlus wprowadził efekty Migotania i Rozmycia Gaussa, co poprawia wrażenia wizualne w różnych częściach systemu. Uproszczono też elementy interfejsu, takie jak ustawienia, paski powiadomień i centra sterowania.

Dodatkowo funkcja OnePlus OneTake sprawia, że odblokowywanie telefonu jest bardziej atrakcyjne wizualnie, a dobrze oceniana funkcja Open Canvas jest teraz dostępna na większej liczbie urządzeń OnePlus typu candybar. Ponadto użytkownik może skorzystać z funkcji „Share with iPhone”, która ułatwia wymianę plików między urządzeniami OnePlus a iPhone.

Bezpieczeństwo i Ochrona: OxygenOS 15 stawia na prywatność

OxygenOS 15 to platforma, która daje użytkownikom możliwość rozwijania produktywności i kreatywności, jednocześnie dbając o bezpieczeństwo ich danych. Nowe urządzenia OnePlus z OxygenOS 15 na pokładzie będą korzystać z funkcji Google Play Protect do wykrywania zagrożeń w czasie rzeczywistym, analizując zachowanie aplikacji i wykrywając potencjalne złośliwe oprogramowanie, co pomoże zapewnić bezpieczeństwo urządzenia.

OxygenOS 15 we współpracy z Androidem wprowadza kompleksowe mechanizmy ochrony przed kradzieżą, które pomogą chronić urządzenie i dane użytkownika przed, w trakcie i po kradzieży. Gdy zostaną wykryte ruchy typowe dla kradzieży, takie jak nagłe zabranie urządzenia i próba ucieczki, smartfon automatycznie się zablokuje. Dodatkowo będziemy mieć możliwość zdalnej blokady urządzenia przy użyciu numeru telefonu – bez konieczności logowania się do konta Google. A także możemy skorzystać z funkcji blokady offline, która aktywuje się, jeśli telefon pozostaje offline przez dłuższy czas, chroniąc dane przed próbą ich kradzieży przez złodzieja. Ponadto do wykonania wrażliwych operacji, takich jak: wyłączenie funkcji Ochrona przed kradzieżą (Theft-protection) czy FindMyDevice, wymagana jest weryfikacja biometryczna zapewniająca dodatkową ochronę.

Pieniądze to nie wszystko Witold Orłowski Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.