Elon Musk stworzył „aimbota” do gier. Pierwszy na świecie pacjent Neuralink opowiada o implancie

Wakacje 2024. Na co narażone są dzieci w internecie? Sprawdź, jak najlepiej je chronić!

Jak szybki Internet w 2024? Nie daj się naciągnąć! Tyle Mbps potrzebujesz do grania i oglądania

W 2023 roku seria OnePlus Open została nagrodzona tytułem „Foldable of the Year”. Nowy przedstawiciel tej rodziny, OnePlus Open Apex Edition, dzięki rozszerzonej pamięci masowej, funkcjom AI do edycji obrazu i innowacyjnym rozwiązaniom z zakresu bezpieczeństwa podnosi poprzeczkę i umacnia pozycję marki na rynku składanych smartfonów w 2024 roku.

- OnePlus Open to składany flagowiec łączący w sobie nasze najnowsze technologie. Od zeszłorocznej premiery, seria ta spotkała się z ogromnym uznaniem użytkowników na całym świecie, przełamując status quo i odmieniając doświadczenia związane z użytkowaniem składanych smartfonów. Dzięki nowemu OnePlus Open Apex Edition przesuwamy te granice, zapewniając wrażenia na najwyższym poziomie, zgodnie z naszą dewizą Never Settle - podkreśla Kinder Liu, prezes i dyrektor operacyjny OnePlus.

OnePlus Open Apex Edition stanowi ukłon w stronę kultowego aparatu Hasselblad 503CW 60 Years Victor Red Edition, łączącego najwyższej jakości wegańską skórę z ponadczasowym, klasycznym designem. Na tylnej obudowie smartfona OnePlus Open Apex Edition znajdziemy wzór imitujący diamenty, a na suwaku, służącym do wyciszania telefonu, pomarańczowe akcenty.